Ludilo blokadera: "Vučićevi birači su siromašniji, a naši su bogatiji i oni idu na more, a ne na izbore u julu!" (Video)
BLOKADERI nikako da se odluče. Traže izbore, pa ih ne onda ne žele, pravdajući se kako je preči odmor i letovanje od interesa naroda.
U prilog tome govori i situacija tokom emisije na blokadersko-opozicionoj TV.
Voditelj Nove S: "Ako izbori budu u julu, veliki deo ljudi će biti negde drugde."
Dušan Teodorović: "Činjenica je da na godišnje odmore van Srbije idu ljudi koji imaji bolja primanja a po pravilu oni su protiv režima Aleksandra Vučića. Glasači Vučića su siromašniji, mnogi od njih pripadaju manjinama koje su jako siromašne kao npr. Romi. Zato je za njega odlično da izbori budu 12. jula jer će značajan broj birača biti na odmoru."
BONUS VIDEO: Ustaški udar na Srbiju i predsednika Vučića preko blokaderske N1
Najveći horor: Blokaderi otvoreno pozivaju na ubijanje roditelja
28. 04. 2026. u 18:22
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Drama u Vašingtonu: Melanija ugledala sporno ime na papiru, pa prebledela - evo šta je zapravo pisao na cedulji
MISTERIOZNI komadić papira izazvao je brojne komentare nakon incidenta sa pucnjavom na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće u Vašingtonu.
27. 04. 2026. u 10:00
