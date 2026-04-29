Važan sastanak: Vučić će danas razgovarati sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa komesarom EU za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

Sastanak će biti održan u u 11.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Podsećamo, Vučić je juče ugostio predsednika Švajcarske Gi Parmelana, koji je došao u naši zemlju posle 18 godina. Nakon važnih i konstruktivnih razgovora oni su se obratili medijima.

Tom prilikom je između ostalog potpisan i noi Sporazum....., najavljene nove investicije u Srbiji, ali je i potvrđeno učešće Švajcarske na Ekspo 2027.

O čemu su sve govorili možete pročitati OVDE.

Sinoć je Vučić, sa suprugom, ugostio je na večeri predsednika Švajcarske Konfederacije Gi Parmelana.

BONUS VIDEO: Ustaški udar na Srbiju i predsednika Vučića preko blokaderske N1