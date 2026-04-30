Burna noć u NBA ligi: Srbin na korak od ispadanja, Lejkersi se ozbiljno kockaju

Košarkaši Klivlenda pobedili su na svom terenu Toronto sa 125:120 i poveli sa 3:2 u prvom kolu plej-ofa Istočne konferencije.

Najzaslužniji za pobedu Klivlenda bili su Denis Šruder koji je postigao 11 od svojih 19 poena u poslednjoj četvrtini, dok je Evan Mobli pogodio dve ključne trojke u četvrtoj deonici i meč završio sa 23 poena.

Džejms Harden je pobedi Kavalirsa doprineo sa 23 poena, dok je Donovan Mičel dodao 19.

U timu Darka Rajakovića najbolji je bio Ar Džej Beret sa 25 poena i 12 skokova, Džakobi Volter je dodao 20. a Džamal Šid 18 poena.

Ova serija se sada vraća u Toronto i naredni meč je na programu u noći između petka i subote.

Detroit je na svom parketu savladao Orlando sa 116:109 u petoj utakmici prve runde plej-ofa na Istoku i tako smanjio na 3:2.

Kejd Kaningem je predvodio Detroit sa 45 poena, što je rekord franšize u plej-ofu, a najbolje su ga pratili Tobajas Heris sa 23 i Dankan Robinson i Džejlen Duren sa po 12 poena.

U timu Orlanda istakao se Paolo Bankero sa takođe 45 poena, Entoni Blek je ubacio 19, a Dezmond Bejn poen manje.

Orlando će novu meč loptu imati na svom terenu, a šesta utakmica ove serije igra se u noći petak na subotu.

Košarkaši Hjustona pobedili su danas u gostima Los Anđeles Lejkerse sa 99:93 i tako smanjili na 2:3 u prvom kolu plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

U odsustvu povređenog Kevina Durenta, Hjuston je uspeo da dobije dve utakmice zaredom i ponovo je tome doprinela cela startna petorka koja je meč završila sa dvocifrenim učinkom. Predvodio ih je Džabari Smit sa 22 poena, Tari Ison je dodao 18, Amen Tompson 15, Alperin Šengun 14, a Rid Šepard 12 poena.

Kod Lejkersa najefikasniji je bio Lebron Džejms koji je 17 od svojih 25 poena postigao u drugom poluvremenu, a dodao je i sedam asistencija. Ostin Rivs se vratio u tim posle devet utakmica odsustva zbog povrede i utakmicu je završio sa 22 poena i šest asistencija. ;

Deandre Ejton je dodao 18 poena i 17 skokova za Lejkerse, dok je Rui Hačimura postigao 12 poena.

Nijedan tim se nikada nije vratio od zaostatka 0:3 i pobedio u toj seriji plej-ofa, ali je Hjuston sada na pola puta. Šesta utakmica ove serije igra se u noći između petka i subote u Hjustonu.