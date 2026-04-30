Astro savet za četvrtak 30. april: Odložite donošenje važnih odluka, ili potpisivanje ugovora

MESEC, način na koji pokazujemo emocije i simbol našeg raspoloženja, danas prelazi preko vazdušnog, komunikativnog znaka Vage i oko sedam uveče ulazi u vodenu, tajanstvenu, pronicljivu Škorpiju.

Dok je u pravdoljubivoj Vagi, Mesec pravi opoziciju s impulsivnim Merkurom u vatrenom Ovnu što izaziva neusklađenost između podsvesti i razuma, zbog čege će mnogima jezik biti brži od pameti. Ovaj aspekt vodi i ka sukobima u partnerskim odnosima, nelogičnim zaključcima i pogrešnim odlukama, tako da dan nije povoljan za važne dogovore, donošenje važnih odluka ili potpisivanje ugovora.

Prelazak Meseca u posesivnu Škorpiju, u 19.01, pod uticajima Neptuna, Plutona i Urana, podstiče intuiciju, ali i ljubomoru, posesivnost i stavlja naglasak na važna finansijska pitanja poput nasledstva, kredita, podele bračne imovine, alimentacije ili stipendije.