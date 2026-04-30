Teniski svet u šoku! Posle Karlosa Alkaraza još jedno veliko ime ne dolazi na Rolan Garos

KADA su igrači opominjali čelnike ATP-a da je sezona dugačka i naporna mnogi su vrteli glavama.

Pojedini nazivali tenisere princezama, ali poslednja godina najbolje pokazuje ko je bio u pravu. Naime, skoro da nema turnira da neko veliko ime ne preskoči takmičenje. A sada su počeli i grend slemove. Kakav je samo šok bio kada je Karlos Alkaraz odustao od Rolan Garosa, a sada još jedan teniser.

Džek Drejper neće igrati u Bulonjskoj šumi. Britanac je zvanično potvrdio da neće učestvovati na drugom grend slemu sezone, čime je okončao neuspešnu sezonu na šljaci, nakon što je prethodno zbog problema sa kolenom bio primoran da propusti Masterse u Madridu i Rimu.

Postojala je nada da će uspeti da se oporavi do početka Rolan Garosa, ali od toga neće biti ništa.

- Moje koleno se oporavlja i počeo sam ponovo da udaram lopticu, ali nažalost, savetovano mi je da ne igram na Rolan Garosu. Koliko god da je teško propustiti još jedan Grend slem, savet je da ne srljam direktno u mečeve koji se igraju u pet setova na šljaci - napisao je šampion Indijan Velsa iz 2025. godine.

On se osvrnuo i na činjenicu da ga povrede prate već duže vreme, što ga sprečava da dostigne nivo igara koji ga je prošle godine doveo do titule u pustinji Kalifornije.

- Zbog povrede ruke koju sam zadobio prošle godine, bio sam ograničen u treninzima. Davanjem sebi vremena da se zalečim i ojačam, verujem da ponovo mogu biti igrač kakav želim. Vidimo se uskoro! - poručio je Britanac.

Podsećanja radi, Drejper je u ovu sezonu ušao sa velikim ambicijama nakon sjajnih rezultata u prethodnoj godini, kada se domogao i četvrtog mesta na ATP listi. Ipak, povrede, prvo ruke, a sada i kolena su ga potpuno poremetile i udaljile iz vrha, pa je sada 25. teniser sveta.