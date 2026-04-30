Transfer kakav se ne pamti! Srbina kupuje jedan klub da bi ga odmah prodao drugom

DA iver ne pada daleko od klade pokazao je Aleksandar Stanković, sin Zvezdinog trenera Dejana i nekada proslavljenog fudbalera Intera.

Stanković junior je krenuo tatinim stopama u Milanu, ali ga su se u Milanu prelako odrekli i poslali u Briž gde je Aleksandar procvetao. Cela Evropa je luda za srpskim fudbalerom, a sada se sprema transfer kakav se retko viđa u svetu sporta.

Naime, sin Dejana Stankovića bi, prema pisanju italijanske "Gazete", iz Belgije, preko Italije, trebao da završi u Premijer ligi. Zapravo o čemu se radi?

Stanković trenutno nastupa za Klub Briž, u koji je stigao iz Intera početkom ove sezone. Italijanski, po svemu sudeći novi šampion, ima klauzulu otkupa na kraju ove sezone za 22 miliona evra.

Međutim, to bi bio samo deo posla. Inter bi ga po povratku odmah prodao i tako zaradio. U igri je, prema pisanju medija, Njukasl Junajted, koji je spreman da izdvoji ozbiljnu sumu para.

Podsećanja radi, Stanković igra sjajno ove godine i sigurno da je pokazao kvalitet za najveću moguću scenu što ga je kandidovala za prioritet broj jedan evropskih klubova u letnjem prelaznom roku.

