Transfer kakav se ne pamti! Srbina kupuje jedan klub da bi ga odmah prodao drugom
DA iver ne pada daleko od klade pokazao je Aleksandar Stanković, sin Zvezdinog trenera Dejana i nekada proslavljenog fudbalera Intera.
Stanković junior je krenuo tatinim stopama u Milanu, ali ga su se u Milanu prelako odrekli i poslali u Briž gde je Aleksandar procvetao. Cela Evropa je luda za srpskim fudbalerom, a sada se sprema transfer kakav se retko viđa u svetu sporta.
Naime, sin Dejana Stankovića bi, prema pisanju italijanske "Gazete", iz Belgije, preko Italije, trebao da završi u Premijer ligi. Zapravo o čemu se radi?
Stanković trenutno nastupa za Klub Briž, u koji je stigao iz Intera početkom ove sezone. Italijanski, po svemu sudeći novi šampion, ima klauzulu otkupa na kraju ove sezone za 22 miliona evra.
Međutim, to bi bio samo deo posla. Inter bi ga po povratku odmah prodao i tako zaradio. U igri je, prema pisanju medija, Njukasl Junajted, koji je spreman da izdvoji ozbiljnu sumu para.
Podsećanja radi, Stanković igra sjajno ove godine i sigurno da je pokazao kvalitet za najveću moguću scenu što ga je kandidovala za prioritet broj jedan evropskih klubova u letnjem prelaznom roku.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Srbin "potpisao" otkaz Adelmanu! Nikola Jokić dobija najtrofejnijeg trenera današnjice
30. 04. 2026. u 08:32
Burna noć u NBA ligi: Srbin na korak od ispadanja, Lejkersi se ozbiljno kockaju
30. 04. 2026. u 08:04
Teniski svet u šoku! Posle Karlosa Alkaraza još jedno veliko ime ne dolazi na Rolan Garos
30. 04. 2026. u 06:30
Crveni đavoli se vraćaju na pobedničku stazu: Lids je arhiviran, vreme je za osvetu Brentfordu za dva prethodna poraza
MANČESTER junajted u ponedeljak uveče na Old Trafordu dočekuje Brentford u meču koji može biti veoma važan u borbi za plasman u Ligu šampiona. Domaćin je trenutno treći na tabeli Premijer lige i nalazi se u odličnoj poziciji pred sam finiš sezone.
27. 04. 2026. u 10:36
Dosad nezabeleženo! Grci masovno počeli da pišu na srpskom jeziku! (FOTO)
Najnovije vesti iz Grčke verovatno iznenađuju i same Grke. Srbija je deo te priče.
29. 04. 2026. u 12:21
Zašto ne treba govoriti "primi moje saučešće"? Otac Predrag otkriva: "Ne budite plitki"
"KADA izjavljujete saučešće ne budite plitki..."
29. 04. 2026. u 12:35
