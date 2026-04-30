Srbin "potpisao" otkaz Adelmanu! Nikola Jokić dobija najtrofejnijeg trenera današnjice
KAKVA bomba trese NBA!
Prema informacijama koje stižu iz SAD, legendarni Stiv Ker nalazi se na pragu prelaska u Denver Nagetse kako bi pomogao Nikoli Jokiću u pohodu na nove šampionske prstenove.
Novinar Brajan Koldvel zapalio je društvene mreže objavom da se očekuje da Ker pojača Nagetse tokom predstojeće pauze.
- Ker, koji je proveo 10 godina sa Voriorsima, pokušaće da donese titulu u Denver“, naveo je Koldvel, što je odmah pokrenulo lavinu spekulacija o novom šampionskom kovanju u Koloradu.
Odmah su krenule spekulacije i o uticaju Nikole Jokića. Srbin je navodno bio jedan od glavnih krivaca kada je Majk Meloun napustio Kolorado, a mnogi kritičari ističu da će i sada najbolji košarkaš današnjice potpisati otkazi Dejvidu Adelmanu.
Ruku na srce dosta toga će zavisii i od NBA plej-ofa jer ako se desi da kojim slučaju ovakvi Nagetsi osvoje titulu, pitanje je da li će do ove promene i doći.
Inače, Stiv Ker u Denver ne bi stigao samo kao veliko ime, već kao jedan od najtrofejnijih stručnjaka u modernoj istoriji košarke.
Tokom decenije na klupi Golden Stejta, on je predvodio ekipu do čak četiri NBA titule (2015, 2017, 2018. i 2022. godine), stvorivši jednu od najdominantnijih dinastija koju je sport ikada video.
