Kakva izdaja! Novak Đoković od njega ovo nikako nije očekivao
NAJBOLjI prijatelj među teniserima "sahranio" Novaka Đokovića.
Ne retko je Srbin isticao da mu prija druženje sa Grigorom Dimitrovom, ali posle ovoga sve će se promeniti. Bugarski teniser je zabio "nož u leđa" Noletu.
Naime, on je šokirao "beli sport" zbog odgovora na večitu dilemu – ko je najveći svih vremena. Dimitrov je u razgovoru za "La Petite Balle Jaune" izneo stav koji je iznenadio mnoge, posebno kada se uzme u obzir njegov odnos sa Novakom Đokovićem. Ipak, za Dimitrova je GOAT Rodžer Federer.
- Ko je GOAT? Kao igrač koji napreduje iz godine u godinu, uvek u mislima imate tog pionira, zbog svega onoga što on predstavlja. Za mene će Rodžer uvek zauzimati to mesto - rekao je Dimitrov, a prenosi "WeLoveTennis" .
Bugarin nikako ne uspeva da pronađe pravu formu ove sezone. Prošle godine je doživeo tešku povredu zbog koje je morao da preda meč Janiku Sineru na Vimbldonu, iako je vodio sa 2:0 u setovima. Rano je ispao u Madridu gde ga je već u prvom kolu eliminisao Adolfa Danijela Valjeha u dva seta (6:4, 6:4).
