Superliga Srbije: Kreće žestoka borba za opstanak, klubovi traže rešenje "slučaja Subotica"

Žestoka borba za opstanak u fudbalskoj Superligi Srbije počinje sutra utakmicama prvog kola plej-auta, a osim Napretka i Spartaka šest klubova će pokušati da izbegnu još dva mesta koja vode u Prvu ligu.

U najavi kola Iz pojedinih klubova poručuju da bi trebalo pre, a ne u toku takmičenja, rešiti situaciju posle meča između Spartaka i Javora, koji je Fudbalski savez Srbije (FSS) obeležio kao sporan i pokrenuo istragu zbog spornih sudijskih odluka.

Ivanjičani su u 29. kolu slavili u Subotici 2:1, a pošto se bore za opstanak potrebno je da se "na vreme" donese odluka - ukoliko bi se oduzimali bodovi ili sankcionisali akteri, posebno jer je razlika između šest klubova samo pet bodova.

Biće zanimljivo videti i koliko će klubova iz unutrašnjosti sledeće sezone igrati u Superligi sa 14 klubova.

Veoma je moguće da najviše članova elitnog ranga bude iz Beograda -

Crvena zvezda, Partizan, Čukarički, OFK Beograd, IMT, uz potencijalne povratnike poput Zemuna i Voždovca, kao i Železničar iz obližnjeg Pančeva.

Ovakva situacija "olakšava" sa jedne strane jer su putovanja kraća, troškovi manji, ali svakako bi takmičenje imalo veću draž sa "vrućim terenima" iz unutrašnjosti.

Parovi prvog kola plej-auta: TSC - Napredak, Javor - Spartak, Radnički Kragujevac - Radnički Niš, IMT - Mladost Lučani.

Tabela: IMT 37 bodova, Radnički Kragujevac 36, TSC 34, Javor 34, Radnički Niš 33, Mladost Lučani 32, Spartak 21, Napredak 14.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“