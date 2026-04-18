"Partizan živi sudbinu Hajduka!" Zdravo Mamić o stanju u srpskom fudbalu

Zdravko Mamić je govorio o dominaciji Dinama i Crvene zvezde i uporedio situaciju Partizana sa situcijom Hajduka u emisiji "Kida Show".

FOTO: Elmedin Hajrovic/ATAImages

„To sigurno za kvalitet lige i za igru nije dobro. Međutim, teško ćete vi objasniti Zdravku Mamiću dok je bio u Dinamu ili sada Zvezdinim ljudima na čelu sa Terzićem da nije dobro da Zveda bude stalno dobra.

To svako zna da nije dobro da stalno bude dominacija jednog kluba. I ako nema borbe, ako nema fajta, ako nema neizvesnosti to tera ljude sa stadiona, to nije zanimljivo, ne razvija se kvalitet ako je neko dominantan i to je najveći problem sada i srpskog fudbala i Partizana.

Ja ne pratim toliko u detalje, ali ja mislim da, s obzirom da je Zvezda uspostavila jednu čudesnu dominaciju, kao što je Dinamo postigao u Hrvatskoj. I to su takvi sada budžeti od 60, 70, 80 miliona evra što je za Partizan nedosanjano, ne ta cifra, nego trećina toga. I tu se sada teško rvati.

Zvezda je izdominirala u svim institucijama, ima svoje klubove, satelite u kojima razvijaju mlade igrače, ne znam koliko Partizan sada koristi svoj Teleoptik koji nam je svima bio primer kad su ga napravili i mislim da Partizan sada živi sudbinu Hajduka.

Partizan je neosporno veliki klub. Ali, s obzirom na Zvezdinu dominaciju, njie Partizan poslednjih godina bio dosta loš, on svake godine je igrao u tim evropskim takmičenjima, ali će morati mnogo toga da se promeni - rekao je Mamić.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“