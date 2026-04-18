"Partizan živi sudbinu Hajduka!" Zdravo Mamić o stanju u srpskom fudbalu
Zdravko Mamić je govorio o dominaciji Dinama i Crvene zvezde i uporedio situaciju Partizana sa situcijom Hajduka u emisiji "Kida Show".
„To sigurno za kvalitet lige i za igru nije dobro. Međutim, teško ćete vi objasniti Zdravku Mamiću dok je bio u Dinamu ili sada Zvezdinim ljudima na čelu sa Terzićem da nije dobro da Zveda bude stalno dobra.
To svako zna da nije dobro da stalno bude dominacija jednog kluba. I ako nema borbe, ako nema fajta, ako nema neizvesnosti to tera ljude sa stadiona, to nije zanimljivo, ne razvija se kvalitet ako je neko dominantan i to je najveći problem sada i srpskog fudbala i Partizana.
Ja ne pratim toliko u detalje, ali ja mislim da, s obzirom da je Zvezda uspostavila jednu čudesnu dominaciju, kao što je Dinamo postigao u Hrvatskoj. I to su takvi sada budžeti od 60, 70, 80 miliona evra što je za Partizan nedosanjano, ne ta cifra, nego trećina toga. I tu se sada teško rvati.
Zvezda je izdominirala u svim institucijama, ima svoje klubove, satelite u kojima razvijaju mlade igrače, ne znam koliko Partizan sada koristi svoj Teleoptik koji nam je svima bio primer kad su ga napravili i mislim da Partizan sada živi sudbinu Hajduka.
Partizan je neosporno veliki klub. Ali, s obzirom na Zvezdinu dominaciju, njie Partizan poslednjih godina bio dosta loš, on svake godine je igrao u tim evropskim takmičenjima, ali će morati mnogo toga da se promeni - rekao je Mamić.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Totenhem i dalje u krizi: Brajton u nadoknadi vremene šokirao "pevce"
18. 04. 2026. u 21:19
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
