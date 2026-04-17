Ceo svet plače sa Bufonom! "Svi ste ludi, nikada me nećete imati" – reči koje je Aleks odneo u grob!

U četvrtak ujutru, bivši golman austrijske fudbalske reprezentacije Aleksandar Maninger (48) tragično je izgubio život nakon što ga je udario voz na neobezbeđenom pružnom prelazu u Austriji.

Nesreća se dogodila u jutarnjim satima i, nažalost, Maningeru nije bilo spasa, uprkos pokušajima reanimacije.

Maninger je rođen u Salcburgu, a najpoznatiji je po svojim periodima u Juventusu i Arsenalu. Tokom karijere igrao je i za Fiorentinu, Espanjol, Bolonju, Udineze, Augsburg i Liverpul, gde je završio karijeru 2017. godine. Ima 33 nastupa za austrijsku reprezentaciju, a bio je i deo prvog tima na Evropskom prvenstvu 2008. godine.

Legendarni Đanluiđi Bufon, koji je delio svlačionicu sa Maningerom u Juventusu od 2008. do 2012. godine, oprostio se od njega dirljivom porukom.

- Dragi Alekse, svaka reč je suvišna. Svaka suza bi bila samo još jedna zbog gubitka prijatelja i osobe kojoj sam se uvek divio. Izabrao si da ostaneš nezavisan od zavisnosti fudbalskog sveta, tražeći svoju sreću u jednostavnim stvarima, zdravom životu u šumi, ribolovu, prirodi, porodici. To je bilo tvoje uverenje - napisao je Bufon na Instagramu, dodajući...

- U svetu koji je često pognut i pokoran, koji juri za superiornošću, karijerom i lakim novcem, uvek si isticao svoju slobodu, držeći se uspravno, sa ponosom nekoga ko zna šta želi. Imao si snage da se odvojiš od svega toga i pogledaš nas sa tim svojim samoironičnim osmehom, kao da kažeš: 'Svi ste malo ludi, nikada me nećete imati'. Nadam se, zaista sam siguran, da ćeš nastaviti da vodiš svoju prelepu decu i svoju suprugu odozgo.Počivaj u miru" - napisao je Bufon.