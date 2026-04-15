Tuga u svetu fudbala! Preminula jedna od najvećih legendi na svetu!

15. 04. 2026. u 10:09

Najtrofejniji evropski klub se oprašta od svoje "ikone".

Туга у свету фудбала! Преминула једна од највећих легенди на свету!

Foto: Kiyoshi Takahase Segundo / Panthermedia / Profimedia

Legenda je otišla Hose Emilio Santamarija preminuo u 96. godini: Ikona Real Madrida i „jedna od najvećih legendi na svetu“ preminula je dok stižu počasti Legenda REAL MADRIDA Hose Emilio Santamarija preminuo je u 96. godini, objavio je klub.

Santamarija je osvojio sedam titula La Lige sa Los Blankosima između 1957. i 1965. godine.

Bivši defanzivac je takođe osvojio pet titula sa urugvajskim klubom Nasional između 1950. i 1957. godine. Sa Nacionalom je četiri puta osvojio Urugvajsko prvenstvo.

Rođen je u Montevideu. Bio je reprezentativac 25 puta sa Urugvajem i 16 puta sa Španijom, za koju je nastupao od 1958. godine. Igrao je na Svetskom prvenstvu 1954. u Švajcarskoj sa urugvajskom reprezentacijom i na Svetskom prvenstvu 1962. u Čileu sa "crvenom furijom".

Santamarija je započeo trenersku karijeru godinu dana pošto je okačio "kopačke o klin", u omladinskoj akademiji Real Madrida.

Vodio je španski olimpijski tim na OI u Meksiku 1968. i Olimpijskim igrama u Moskvi 1980.

Godine 1982. bio je selektor španske reprezentacije na Svetskom prvenstvu u ovoj državi. Od 1971. godine, sedam sezona, vodio je Espanjol u 252 utakmice, postavši trener sa najviše zvaničnih utakmica u istoriji katalonskog kluba.

BONUS VIDEO: MADRID ČEKAO I DOČEKAO: Kilijan Mbape konačno Realov 

 

