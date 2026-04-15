Tuga u svetu fudbala! Preminula jedna od najvećih legendi na svetu!
Najtrofejniji evropski klub se oprašta od svoje "ikone".
Legenda je otišla Hose Emilio Santamarija preminuo u 96. godini: Ikona Real Madrida i „jedna od najvećih legendi na svetu“ preminula je dok stižu počasti Legenda REAL MADRIDA Hose Emilio Santamarija preminuo je u 96. godini, objavio je klub.
Santamarija je osvojio sedam titula La Lige sa Los Blankosima između 1957. i 1965. godine.
Bivši defanzivac je takođe osvojio pet titula sa urugvajskim klubom Nasional između 1950. i 1957. godine. Sa Nacionalom je četiri puta osvojio Urugvajsko prvenstvo.
Rođen je u Montevideu. Bio je reprezentativac 25 puta sa Urugvajem i 16 puta sa Španijom, za koju je nastupao od 1958. godine. Igrao je na Svetskom prvenstvu 1954. u Švajcarskoj sa urugvajskom reprezentacijom i na Svetskom prvenstvu 1962. u Čileu sa "crvenom furijom".
Santamarija je započeo trenersku karijeru godinu dana pošto je okačio "kopačke o klin", u omladinskoj akademiji Real Madrida.
Vodio je španski olimpijski tim na OI u Meksiku 1968. i Olimpijskim igrama u Moskvi 1980.
Godine 1982. bio je selektor španske reprezentacije na Svetskom prvenstvu u ovoj državi. Od 1971. godine, sedam sezona, vodio je Espanjol u 252 utakmice, postavši trener sa najviše zvaničnih utakmica u istoriji katalonskog kluba.
