Fudbal

AMERIKANCI U ŠOKU: Evo šta je Iran danas odlučio

Новости онлине

07. 06. 2026. u 19:34

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Svetsko prvenstvo u fudbalu "samo što nije", a najnovije vesti o njemu su iznenadile Amerikance.

АМЕРИКАНЦИ У ШОКУ: Ево шта је Иран данас одлучио

Foto: Depositphotos / HakanGider

U dramatičnom obrtu koji ilustruje koliko je geopolitika preuzela Svetsko prvenstvo 2026, FIFA je odobrila iranskoj fudbalskoj reprezentaciji da premesti svoj trening kamp iz Sjedinjenih Američkih Država u Meksiko - konkretno u granični grad Tihuanu, samo 55 minuta leta od utakmica Iranaca u Los Anđelesu.

Ali, danas su Iranci šokirali Amerikance:

U SAD će dolaziti samo na kratko, da odigraju meč, i odmah "bežati" sa tla zemlje koja ih je, zajedno sa Izraelom, bombardovala ove godine.

Iranski ambasador u Meksiku Abolfazl Pasandideh najavio je da će reprezentacija stići u Sjedinjene Američke Države ujutru na dan utakmice i da će se odmah nakon meča vratiti u Meksiko u svoju trening bazu. I tako tri puta.

Podsetimo, Iran je prvobitno trebalo da trenira u Tusonu, Arizoni, ali je premeštanje izvedeno zbog neizvesnosti oko rata na Bliskom istoku i bezbednosnih zabrinutosti. Zvaničnici Mundijala zasad nisu komentarisali novonastalu situaciju sa "dolaze na dan meča i odlaze odmah posle utakmice". A šta li će tek reći presdednik Amerike, Donald Tramp...

Logistička prednost

"Bićemo bazirani u kampu Tihuana, koji je blizu Tihog okeana i na granici između Meksika i SAD", rekao je Mehdi Tadž, predsednik Iranskog fudbalskog saveza. "Ukupno rastojanje između nas i mesta naših utakmica u Los Anđelesu je 55 minuta letom."

To je znatno brže nego sa njihovog prethodnog planiranog trening kampa u Tusonu. Iranski savez je istakao da nova lokacija "uključuje sve trening objekte, teretanu, privatni restoran i sve drugo što timu treba."

Fudbalska reprezentacija Irana  sa slikama ubijenih devojčica u američkom bombardovanju / Foto: Tanjug/AP Photo/Riza Ozel

Izbegavanje viznih komplikacija

Tadž je dodao da će promena pomoći da se izbegnu vizne komplikacije nakon američko-izraelskog napada na Iran, i da će tim moći da leti direktno u Meksiko sa kompanijom "Iran Air".

Iran je mesecima bio suočen sa neizvesnošću oko putnih i bezbednosnih aranžmana za Svetsko prvenstvo. Iranski zvaničnici su tek pre neki dan saopštili da su njihovi igrači i (ne sve!) osoblje dobili američke vize, a počeli su sa aplikacijama za vize tokom boravka u Turskoj gde su obavljali pripreme.

Rat koji je sve promenio

Ova odluka o "stupanju na američko tle samo da se bi se odigrao meč" dolazi u kontekstu vojnog sukoba koji je potresao region. Krajem februara 2026. godine, Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli su zajedničke vojne operacije protiv Irana, poznate kao "Operacija epska furija", koje su dovele do smrti vrhovnog vođe Ajatolaha Ali Hamneija i drugih visokih zvaničnika.

Iran je uzvratio raketnim napadima na izraelske gradove i američke vojne baze širom Zaliva, u Bahreinu, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Iraku i Jordanu. Tenzije su eskalirale do te mere da je predsednik Iranskog fudbalskog saveza izjavio da "teško možemo gledati ka Svetskom prvenstvu sa nadom". Ali...

Tramp i protivrečne izjave

Situaciju je dodatno zakomplikovao američki predsednik Donald Tramp svojim dvosmislenim izjavama. U martu, Tramp je objavio na Truth Social-u: 

"Iranska fudbalska reprezentacija je dobrodošla na Svetsko prvenstvo, ali zaista ne verujem da je prikladno da budu tamo, za njihov sopstveni život i bezbednost."

Ova izjava je bila u suprotnosti sa tvrdnjama predsednika FIFA Đanija Infantina koji je rekao da mu je Tramp garantovao da će Iranu i dalje biti dozvoljeno da igra na Svetskom prvenstvu.

Tadž je tada reagovao oštro: 

"Kada je Tramp jasno izjavio da ne može da obezbedi bezbednost iranske reprezentacije, definitivno nećemo putovati u Ameriku."

A onda...

FIFA: "Naravno da će Iran učestvovati"

Uprkos svim turbulencijama, predsednik FIFA Đani Infantino je više puta ponovio da će Iran učestvovati. Na kongresu svetske fudbalske organizacije 30. aprila u Vankuveru, godišnjem sastanku koji uključuje predstavnike FIFA iz više od 200 nacija, Infantino je istakao:

"Da potvrdim, i to odmah za one koji žele da kažu nešto drugo ili napišu nešto drugo, da će Iran naravno učestvovati na FIFA Svetskom prvenstvu 2026."

Utakmice ostaju u Americi

Iran će iz Meksika stizati u SAD da odigra svoje tri grupne utakmice na američkoj teritoriji:

15. juna: Iran protiv Novog Zelanda u Los Anđelesu
21. juna: Iran protiv Belgije u Los Anđelesu
26. juna: Iran protiv Egipta u Sijetlu

FS Irana je ranije pokušao da pregovara sa FIFA o premeštanju utakmica u Meksiko, ali svetska kuća fudbala nije popustila. Iranski ambasador u Meksiku Abolfazl Pasandide rekao je da bi "najbolja situacija" bila premeštanje utakmica u meksičke gradove domaćine kao što su Gvadalahara, Meksiko Siti i Monterej.

Međutim, za sada, Iran će morati da igra na američkoj teritoriji - zemlje koja je izvela vojne napade na njihovu domovinu pre samo tri meseca.

Donald Tramp, predsednik SAD / Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

 

Sistem takmičenja na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026

Podsetimo, ovaj Mundijal, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, odvija se kao nijedan dosad.

Jer, nikada dosad nije bilo čak 48 zemalja učesnika.

One se najpre takmičenje u 12 četvoročlanih grupa, iz kojih po dve najbolje ekipe automatski idu u nokaut fazu, ali i još osam trećeplasiranih. Dakle, posle prve faze, takmičenje napušta 12 četvrtoplasiranih, odnosno poslednjih ekipa iz svih grupa, kao i četiri najlošije selekcije koje budu treće u svojim grupama.

U nokaut fazi će se broj učesnika smanjivati redom, od šesnaestine i osmine finala, preko četvrtfinala, do polufinala, a onda će na red doći i borba za titulu. Možda čak i bolja od sada već antologijska, završna borba za trofej 2022. u Kataru između Argentine, aktujelnog svetskog prvaka, i Francuske koja je umalo napravila čudo.

Broj utakmica je, u odnosu na prošli Mundijal, povećan sa 64 na čak 104, a timovi koji dođu do same završnice (najbolja četiri tima će igrati i polufinale, a potom jedni finale, a drugi meč za treće mesto) će morati da odigraju osam mečeva, umesto dosadašnjih sedam.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Fondacija Meridian obradovala 100 dece sa Kosova i Metohije na F4 Meridianbet KLS

Fondacija Meridian obradovala 100 dece sa Kosova i Metohije na F4 Meridianbet KLS