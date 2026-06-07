AMERIKANCI U ŠOKU: Evo šta je Iran danas odlučio

Svetsko prvenstvo u fudbalu "samo što nije", a najnovije vesti o njemu su iznenadile Amerikance.

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U dramatičnom obrtu koji ilustruje koliko je geopolitika preuzela Svetsko prvenstvo 2026, FIFA je odobrila iranskoj fudbalskoj reprezentaciji da premesti svoj trening kamp iz Sjedinjenih Američkih Država u Meksiko - konkretno u granični grad Tihuanu, samo 55 minuta leta od utakmica Iranaca u Los Anđelesu.

Ali, danas su Iranci šokirali Amerikance:

U SAD će dolaziti samo na kratko, da odigraju meč, i odmah "bežati" sa tla zemlje koja ih je, zajedno sa Izraelom, bombardovala ove godine.

Iranski ambasador u Meksiku Abolfazl Pasandideh najavio je da će reprezentacija stići u Sjedinjene Američke Države ujutru na dan utakmice i da će se odmah nakon meča vratiti u Meksiko u svoju trening bazu. I tako tri puta.

Podsetimo, Iran je prvobitno trebalo da trenira u Tusonu, Arizoni, ali je premeštanje izvedeno zbog neizvesnosti oko rata na Bliskom istoku i bezbednosnih zabrinutosti. Zvaničnici Mundijala zasad nisu komentarisali novonastalu situaciju sa "dolaze na dan meča i odlaze odmah posle utakmice". A šta li će tek reći presdednik Amerike, Donald Tramp...

Logistička prednost

"Bićemo bazirani u kampu Tihuana, koji je blizu Tihog okeana i na granici između Meksika i SAD", rekao je Mehdi Tadž, predsednik Iranskog fudbalskog saveza. "Ukupno rastojanje između nas i mesta naših utakmica u Los Anđelesu je 55 minuta letom."

To je znatno brže nego sa njihovog prethodnog planiranog trening kampa u Tusonu. Iranski savez je istakao da nova lokacija "uključuje sve trening objekte, teretanu, privatni restoran i sve drugo što timu treba."

Fudbalska reprezentacija Irana sa slikama ubijenih devojčica u američkom bombardovanju / Foto: Tanjug/AP Photo/Riza Ozel

Izbegavanje viznih komplikacija

Tadž je dodao da će promena pomoći da se izbegnu vizne komplikacije nakon američko-izraelskog napada na Iran, i da će tim moći da leti direktno u Meksiko sa kompanijom "Iran Air".

Iran je mesecima bio suočen sa neizvesnošću oko putnih i bezbednosnih aranžmana za Svetsko prvenstvo. Iranski zvaničnici su tek pre neki dan saopštili da su njihovi igrači i (ne sve!) osoblje dobili američke vize, a počeli su sa aplikacijama za vize tokom boravka u Turskoj gde su obavljali pripreme.

Rat koji je sve promenio

Ova odluka o "stupanju na američko tle samo da se bi se odigrao meč" dolazi u kontekstu vojnog sukoba koji je potresao region. Krajem februara 2026. godine, Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli su zajedničke vojne operacije protiv Irana, poznate kao "Operacija epska furija", koje su dovele do smrti vrhovnog vođe Ajatolaha Ali Hamneija i drugih visokih zvaničnika.

Iran je uzvratio raketnim napadima na izraelske gradove i američke vojne baze širom Zaliva, u Bahreinu, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Iraku i Jordanu. Tenzije su eskalirale do te mere da je predsednik Iranskog fudbalskog saveza izjavio da "teško možemo gledati ka Svetskom prvenstvu sa nadom". Ali...

Tramp i protivrečne izjave

Situaciju je dodatno zakomplikovao američki predsednik Donald Tramp svojim dvosmislenim izjavama. U martu, Tramp je objavio na Truth Social-u:

"Iranska fudbalska reprezentacija je dobrodošla na Svetsko prvenstvo, ali zaista ne verujem da je prikladno da budu tamo, za njihov sopstveni život i bezbednost."

Ova izjava je bila u suprotnosti sa tvrdnjama predsednika FIFA Đanija Infantina koji je rekao da mu je Tramp garantovao da će Iranu i dalje biti dozvoljeno da igra na Svetskom prvenstvu.

Tadž je tada reagovao oštro:

"Kada je Tramp jasno izjavio da ne može da obezbedi bezbednost iranske reprezentacije, definitivno nećemo putovati u Ameriku."

A onda...

FIFA: "Naravno da će Iran učestvovati"

Uprkos svim turbulencijama, predsednik FIFA Đani Infantino je više puta ponovio da će Iran učestvovati. Na kongresu svetske fudbalske organizacije 30. aprila u Vankuveru, godišnjem sastanku koji uključuje predstavnike FIFA iz više od 200 nacija, Infantino je istakao:

"Da potvrdim, i to odmah za one koji žele da kažu nešto drugo ili napišu nešto drugo, da će Iran naravno učestvovati na FIFA Svetskom prvenstvu 2026."

Utakmice ostaju u Americi

Iran će iz Meksika stizati u SAD da odigra svoje tri grupne utakmice na američkoj teritoriji:

15. juna: Iran protiv Novog Zelanda u Los Anđelesu

21. juna: Iran protiv Belgije u Los Anđelesu

26. juna: Iran protiv Egipta u Sijetlu

FS Irana je ranije pokušao da pregovara sa FIFA o premeštanju utakmica u Meksiko, ali svetska kuća fudbala nije popustila. Iranski ambasador u Meksiku Abolfazl Pasandide rekao je da bi "najbolja situacija" bila premeštanje utakmica u meksičke gradove domaćine kao što su Gvadalahara, Meksiko Siti i Monterej.

Međutim, za sada, Iran će morati da igra na američkoj teritoriji - zemlje koja je izvela vojne napade na njihovu domovinu pre samo tri meseca.

Donald Tramp, predsednik SAD / Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

Sistem takmičenja na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026

Podsetimo, ovaj Mundijal, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, odvija se kao nijedan dosad.

Jer, nikada dosad nije bilo čak 48 zemalja učesnika.

One se najpre takmičenje u 12 četvoročlanih grupa, iz kojih po dve najbolje ekipe automatski idu u nokaut fazu, ali i još osam trećeplasiranih. Dakle, posle prve faze, takmičenje napušta 12 četvrtoplasiranih, odnosno poslednjih ekipa iz svih grupa, kao i četiri najlošije selekcije koje budu treće u svojim grupama.

U nokaut fazi će se broj učesnika smanjivati redom, od šesnaestine i osmine finala, preko četvrtfinala, do polufinala, a onda će na red doći i borba za titulu. Možda čak i bolja od sada već antologijska, završna borba za trofej 2022. u Kataru između Argentine, aktujelnog svetskog prvaka, i Francuske koja je umalo napravila čudo.

Broj utakmica je, u odnosu na prošli Mundijal, povećan sa 64 na čak 104, a timovi koji dođu do same završnice (najbolja četiri tima će igrati i polufinale, a potom jedni finale, a drugi meč za treće mesto) će morati da odigraju osam mečeva, umesto dosadašnjih sedam.

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