NA Kosovu i Metohiji održani su vanredni parlamentarni izbori. To su treći izbori u poslednjih 16 meseci. Najveća izlaznost je bila u srpskim sredinama.

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Skupština privremenih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba, 10 nesrpskim nevećinskim zajednicama i 100 albanskim strankama.

Igor Simić: Srpska lista bolji rezultat nego na prošlim izborima

Na ovim izborima Srpska lista je osvojila 42.166 glasova. što je bolji rezultat nego na prethodnim rekao je Igor Simić iz SL.

SL je osvojila svih 10 mandata, ali Albanci dodaju glasove svom miljeniku Rašiću u mestima gde Srba gotovo da nema: Tako je u Prizrenu, gde ima 15-20 Srba, Rašić dobio 430 glasova.

Poslednji presek, Samoopredeljenje vodi sa 43,72 odsto osvojenih glasova

Nakon 90 odsto obrađenih biračkih mesta vodi Samoopredeljenje sa 43,72 odsto osvojenih glasova (254.944 glasova), podaci su sa sajta CIK.

Na drugom mestu je Demokratska partija Kosova sa 21,50 odsto, odnosno 137.122 glasa, a na trećem mestu Demokratski savez Kosova sa 17,97 odsto, odnosno 114.603 glasa, pokazuju podaci objavljeni na sajtu CIK-a.

Prema podacima objavljenim na sajtu CIK-a, Alijansa za budućnost Kosova osvojila je 7,23 odsto ili 46.115 glasova.

Prema do sada objavljenim rezultatima, Srpska lista je osvojila 4,88 odsto ili

31.099 glasova.

Ovi rezultati ne uključuju glasove sa uslovnih biračkih mesta, glasove osoba sa posebnim potrebama i glasanje birača koji su glasali van KiM.

Izlaznost na današnjim izborima bila je 36,88 odsto, a najveća izlaznost bila je u srpskim sredinama.

Ukupna izlaznost manja je za osam odsto nego na izborima u decembru 2025. godine.

Ukupna izlaznost niža za osam odsto, najveća u srpskim opštinama

Do 19 časova na celom Kosovu glasalo je 722,883 birača ili 36,88 odsto od ukupno 1.959.962 birača sa pravom glasa, saopštila je Centralna izborna komisija Kosova. U srpskim sredinama je izlaznost najveća.

Prvi rezultati do 22 časa

Predsednik centralne izborne komisije (CIK) u Prištini Krešnik Radonjići izjavio je da će preliminarni rezultati današnjih izbora za skupštinu privremenih institucija biti objavljeni oko 22:00 časa.

-Preliminarni rezultati biće objavljeni večeras oko 21:30 ili 22:00 časova, rekao je Radonjići na konferenjciji za novinare po zatvaranju biračkih mesta, prenosi Reporteri.

Brojanje glasačkih listića političkih subjekata vrši se na biračkom mestu, dok se brojanje glasova kandidata za poslanike vrši u opštinskim centrima za brojanje.

Radonjići je naveo da je izborni proces protekao uredno i da nije bilo incidenata koji bi mogli da ugroze kredibilitet i ukupni tok izbornog procesa.

Prema podacima CIK-a na osnovu obrađenih 99,80 biračkih mesta, izlaznost na današnjim izborima je 36,81, a ubedljivo najveća izlaznost je u srpskim sredinama.

Radonjići je rekao da je ukupna izlaznost oko osam odsto niža nego na izborima održanim 28. decembra 2025. godine.

Radonjići: Prema preliminarnim podacima izlaznost 36,33 odsto

Predsednik Centralne izborne komisije Krešnik Radonjići saopštio je večeras da je, prema preliminarnim podacima, na izborima glasalo 712.148 birača, odnosno 36,33 odsto. On je podsetio da je na prethodnim izborima, u decembru prošle godine, izlaznost bila 44,99 odsto.

On je, na konferenciji za novinare, istakao da je izborni proces protekao mirno i da nisu evindentirani incidenti koji bi mogli narušiti legitimitet i kredibilitet izbora.

„Na osnovu informacija dobijenih od opštinskih izbornih komisija, glasanje se završilo u 19 časova. Prema preliminarnim procenama izborni proces je bio redovan i do ovog trenutka nismo evidentirali incidente koji bi mogli narušiti integritet izbornog procesa“, rekao je Radonjići.

Milović: Srpska lista očekuje svih 10 mandata

Gradonačelnik Zvečana Dragiša Milović izjavio je za Kosovo onlajn da Srpska lista očekuje svih 10 mandata, što bi toj partiji omogućilo da u Skupštini u Prištini zastupa ustavom zagarantovana prava srpske zajednice.

Incident na biračkom mestu u Kosovskoj Mitrovici

NA biračkom mestu 3804/10 u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ došlo je do incidenta nakon što je bivši zamenik ministar u vladi Kosova Nenad Vukmirović napao jednu članicu biračkog odbora.

Nakon incidenta na ovo biračko mesto došla je i policija . Vukomirović je bio zamenik Nenadu Rašiću. (Više o ovome pročitajte OVDE)

Birališta u Gračanici i Štrpcu zatvorena na vreme

Svi birački centri u opštini Štrpce zatvoreni su na vreme u 19 časova. Desetak meštana pravo glasa iskoristilo je u poslednjim minutima pre zatvaranja biračkih mesta u Osnovnoj školi "Staja Marković" u Štrpcu

Prebrojavanje glasova za političke subjekte vrši se na samim biračkim mestima odmah po zatvaranju birališta, dok će se glasovi za kandidate prebrojavati sutra od 9 časova u Opštinskom centru za prebrojavanje glasova koji je smešten u sportskoj sali Osnovne škole "Staja Marković", u Štrpcu.

Izborni dan u opštini Štrpce protekao je mirno i bez nepravilnosti.

Birališta u opštini Gračanica zatvorena su tačno na vreme u 19 časova. Kako su istakli iz centra, izborni dan protekao je u najboljem redu.

Zatvorena birališta, sledi prebrojavanje glasova

Biračka mesta na Kosovu zatvorena su u 19 sati. Izborni dan je obeležila ukupna manja izlaznost u odnosu na decembarske izbore, ali velika izlaznost u srpskim sredinama.

Prema rečima posmatrača izbornog procesa, dan je protekao mirno i bez većih nepravilnosti.

Sledi distribucija izbornog materijala i prebrojavanje glasova.

Izlaznost u 17 sati niža za 10 odsto nego u decembru, u srpskim sredinama i dalje najveća

Izlaznost u 17 časova na parlamentarnim izborima na Kosovu niža je za 10 odsto u odnosu na decembarske izbore, ali je u srpskim sredinama ona i dalje najveća, pokazuju podaci Centralne izborne komisije.

Prema statistici objavljenoj na sajtu CIK-a, do 17 sati je na birališta izašlo 29,26 odsto birača, dok je 28. decembra prošle godine do 17 časova svoje građansko pravo ispunilo 38,63 birača.

Velika izlaznost se tokom celog dana beleži u srpskim sredinama.

Tzv. KP uhapsila dvojicu Srba u Goraždevcu, navodno pokušali da utiču na birače

Tzv. kosovska policija uhapsila je danas u Goraždevcu, kod Peći, dvojicu Srba zbog sumnje da su navodno pokušali da utiču na slobodnu volju birača i njima je određeno zadržavanje od 48 sati.

U saopštenju tzv. kosovske policije dodaje se da se sumnja da su oni navodno pokušali da utiču na birače da glasaju za Srpsku listu.

Današnji vanredni izbori za skupštinu privremenih prištinskih institucija, kao i svi prethodni koje su organizovale privremene institucije, održavaju se u atmosferi brutalnih pritisaka Prištine na Srbe i najjaču srpsku stranku Srpsku listu - hapšenja, pretnji, zastrašivanja i fizičkih napada na Srbe i srpske institucije.

Pred izbore su uhapšeni direktori sedam srpskih zdravstvenih i obrazovnih institucija sa centralnog KiM i određen im je pritvor do 30 dana zbog navodnog "kršenja slobodne volje birača".

Aktivista Srpske liste Aleksandar Trajković iz Ugljara takođe je uhapšen i određen mu je pritvor do 30 dana.

Prema podacima CIK-a, najveća izlaznost na današnjim izborima zabeležena je u srpskim sredinama.

Jančetović o izbornom danu u Lapljem Selu: Sve protiče u najboljem redu

Na tri biračka mesta u biračkom centru 3402 u Lapljem Selu do sada je glasalo, prema rečima menadžera centra Saše Jančetovića, gotovo 50 odsto upisanih birača, dok nepravilnosti nisu zabeležene. (kosovo-online.com)

CIK:Do 17h izlaznost 28,96%;u Ranilugu 49,92%,u Leposaviću 48,76%,Zvečanu 48,23%

IZLAZNOST do 17 časova na izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija je 28,96 odsto, a ubedljivo najveća izlaznost je u srpskim sredinama, u Ranilugu je glasalo čak 49,92 odsto upisanih birača, pokazuju podaci centralne izborne komisije (CIK) u Prištini.

Prema podacima objavljenim na sajtu CIK-a, do 17 časova u Leposaviću je glasalo 48,76 odsto, a u Zvečanu 48,23 odsto upisanih birača.

U Zubinom Potoku izlaznost je 38,21 odsto, Novom Brdu 45,74 odsto, Gračanici 39,52 odsto, u Partešu 37,31, u Klokotu 37,25 odsto, u severnom delu Kosovske Mitrovice 36,50, a u Štrpcu 34,36 odsto.

Kada je reč o albanskim sredinama, u Prištini je izlaznost 36,68 odsto, u Južnoj Mitrovici 29,30, u Prizrenu 22,80, Đakovici 22,06, a najmanja izlaznost je u Dragašu i iznosi 17,23 odsto.

Ukupna izlaznost do 15 časova manja je u poređenju sa izborima u decembru 2025. godine, pošto je na decembraskim izborima do 15 časova glasalo više od 38% upisanih birača.

Lazarević: Priveden glasač zbog sumnje da je snimao listić u OŠ „Jovan Cvijić“ u Zubinom Potoku

Menadžer biračkog centra u Osnovnoj školi „Jovan Cvijić“ u Zubinom Potoku Aleksandar Lazarević izjavio je da je u popodnevnim satima došlo do manjeg incidenta na tom biračkom mestu kada je glasač priveden zbog sumnje da je snimao glasački listić. Dodao je da tom biraču, prema nezvaničnim saznanjima, u telefonu nisu pronađene nikakve fotografije.

„Članovi biračke komisije su prijavili jednog birača, oni su posumnjali da koristi mobilni telefon, verovatno u svrhu snimanja glasačkog listića. Pozvali su policiju, policija je došla i privela ga. Sve se to dešavalo u popodnevnim satima. Prema nezvaničnim saznanjima, u telefonu mu nisu pronašli nikakve slike, ali to je ono što imamo nezvanično“, rekao je Lazarević za Kosovo onlajn.

Deset srpskih opština u prvih 11 na listi po izlaznosti

Deset opština sa srpskom većinom nalazi se među prvih 11 opština po izlaznosti na parlamentarnim izborima na Kosovu, prema broju građana koji su glasali do popodnevnih časova, pokazuju podaci Centralne izborne komisije.

CIK:Do 15h izlaznost 22,81;u Leposaviću 44,42%,Ranilugu 43,46%,Zvečanu 41,67%

Izlaznost do 15 časova na izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija je 22,81 odsto, a ubedljivo najveća izlaznost je u srpskim sredinama, u Leposaviću čak 44,42 odsto, pokazuju podaci centralne izborne komisije (CIK) u Prištini.

Prema podacima objavljenim na sajtu CIK-a, u još dve opštine sa srpskom većinom do 15 časova je glasalo više od 40 odsto upisanih birača - u Ranilugu 43,46 odsto i u Zvečanu 41,67 odsto upisanih birača.

U Zubinom Potoku izlaznost je 31,34 odsto, u Novom Brdu 39,75 odsto, u Gračanici 36,67 odsto, u severnom delu Kosovske Mitrovice 32,00, u Štrpcu 29,84 odsto, Partešu 31,15, a u Klokotu 29,37 odsto upisanih birača.

Biračka mesta biće otvorena do 19 časova.

Izlaznost u albanskim sredinama

Kada je reč o albanskim sredinama, u Prištini je izlaznost 29,02 odsto, u Južnoj Mitrovici 21,69, u Prizrenu 17,83, Đakovici 18,00, a najmanja izlaznost je u Dragašu i iznosi 12,67 odsto.

Ukupna izlaznost na današnjim izborima do 15 časova je manja u poređenju sa izborima u decembru 2025. godine, pošto je u decembru do 15 časova glasalo 29,29 odsto upisanih birača.

Biračka mesta biće otvorena do 19 časova.

Izlaznost do 13 časova

Izlaznost do 13 časova na izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija je 15,10 odsto, a ubedljivo najveća izlaznost je u srpskim sredinama, u Leposaviću čak 35,90, pokazuju ažurirani podaci centralne izborne komisije (CIK) u Prištini. Prema podacima objavljenim na sajtu CIK-a, u Zvečanu je izlaznost do 13 časova 34,52 odsto, u Ranilugu 34,36 odsto, u Zubinom Potoku 25,01, u Novom Brdu 29,74 odsto, u Gračanici 30,75 odsto, u severnom delu Kosovske Mitrovice 26,68, u Štrpcu 21,10 odsto, u Partešu 23,05, a u Klokotu 19,02 odsto. Kada je reč o albanskim sredinama, u Prištini je izlaznost 17,92 odsto, u Južnoj Mitrovici 14,52, u Peći 14,15, Prizrenu 10,52, Podujevu 12,12, Đakovici 12,10, a najmanja izlaznost je u Dragašu i iznosi 7,18 odsto.

Mitropolit Raško-prizrenski Teodosije glasao

Mitropolit Raško-prizrenski Teodosije glasao je danas u Gračanici.

Izlaznost do 11 časova

Izlaznost do 11 časova na izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija je 8,33 odsto, a najveća izlaznost je i dalje u srpskim sredinama, u Zvečanu 21,59 odsto, pokazuju podaci centralne izborne komisije (CIK) u Prištini.

Prema podacima objavljenim na sajtu CIK-a, u severnom delu Kosovske Mitrovice je do 11 časova izlaznost 18,72 odsto, u Zubinom Potoku 13,99 odsto, u Novom Brdu 18,09 odsto, u Ranilugu 19,22 odsto, u Gračanici 19,18 odsto, Leposaviću 8,91 odsto, a u Štrpcu 11,29 odsto, u Klokotu 9,85 odsto, a u Partešu 11,67.

Kada je reč o albanskim sredinama, u Prištini je izlaznost 11,37 odsto, u Južnoj Mitrovici 8,35, u Lipljanu 8,42 odsto, u Peći 8,06, u Podujevu 7,25, u Prizrenu 6,44, Mamuši 6,31, a najmanja izlaznost je u Dragašu i to 3,50. Biračka mesta biće otvorena do 19 časova.

Gračanica sva u sjaju. Iako su ih hapsili i ucenjivali, Srbi izašli na birališta da se bore za svoja ognjišta

U Gračanici i srpskim sredinama u centralnom delu Kosova i Metohije Srbi su nikad odlučniji da glasaju za svoj opstanak!

Iako je režim u Prištini činio sve, pritiscima, neosnovanim hapšenjima, ucenama da zastraši Srbe iz Gračanice, to mu nije pošlo za rukom i od jutros je ogromna izlaznost u srpskim sredinama na centralnom Kosovu i Metohiji i Srbi ponosno i dostojanstveno idu na glasanje!

Leposavić

U Leposaviću je glasao i član Predsedništva Srpske liste i kandidat za poslanika Slavko Simić.

Takođe, glasao je i gradonačelnik Zoran Todić.

Glasao Srđan Popović

Kandidat Srpske liste za poslanika Srđan Popović glasao je danas na vanrednim izborima za skupštinu u Prištini na biračkom mestu u OŠ "Kralj Milutin" u Gračanici.

Popović je nakon glasanja rekao da očekuje da srpski narod u što je moguće većem broju izađe na ove izbore.

- Ovo su veoma bitni izbori za naš narod i, kao što smo govorili svih ovih dana, nadamo se da je naš narod politički zreo i da će shvatiti koliko je bitno da Srbi imaju institucionalnu zastupljenost u Prištini - naveo je Popović.

Istakao je da jedino tako Srbi na KiM mogu da odbrane svoja prava

Hapsili ih i lomili, ali ne vredi - zdravstveni radnici pokazali jedinstvo u Gračanici!

U biračkom centru koji se nalazi u OŠ " Kralj Milutin" u Gračanici stvorile su se velike gužve, a građani strpljivo čekaju u redu kako bi obavili svoje građansko pravo.

Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija okupili su se u centru Gračanice odakle su organizovano krenuli na glasanje na današnjim izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija.

Izlaznost do 9 časova

CIK u Prištini: Do 9 časova izlaznost 2,99%,najveća u srpskim sredinama,u severnom delu KM 10,67%

Gradonačelnik Severne Mitrovice glasao

Veličanstvene slike iz Kosovske Mitrovice

Glasao Igor Simić

U Tehničkoj školi u severnom delu Kosovske Mitrovice glasao je Igor Simić, član Predsedništva Srpske liste i kandidat za poslanika ove stranke.

Koretište složno!

I Srbi iz mesta Koretište, u Kosovskom pomoravlju uputili su se složno na glasanje, a na čelu i njihove kolone nalazi se srpska zastava.

Glasao Zlatan Elek

Predsednik Srpske liste prof. dr Zlatan Elek glasao je jutros oko 8.15 časova u biračkom centru koji se nalazi u Osnovnoj školi "Sveti Sava" u severnom delu Kosovske Mitrovice.

Gornje Kusce tradicionalno na glasanje

Srbi iz Kosovskog Pomoravlja, mesta Gornje Kusce tradicionalno su na glasanje krenuli složno, sa srpskim trobojkama.

To se može videti na fotografijama i ovoga jutra, a gužve se od ranoj jutra stvaraju i na samom biračkim mestima koja su otvorena u 7 sati. Već se formiraju redovi birača u srpskim sredinama u Kosovskom Pomoravlju, ali i drugim srpskim sredinama na KiM jer Srbi žele da biraju svoje istinske predstavnike.