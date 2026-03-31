HRVATI NAPRAVILI SKANDAL! Haotične scene i tuča za pamćenje! Sevale letve i palice! (VIDEO)
"Torcida" ponovo u centru skandala o kome će se pričati.
Navijači Hajduka iz Splita opet su izazvali incident, koji bruji u regionu.
Društvene mreže preplavljene su snimkom jezive tuče, koja se dogodila u mestu Trilj, blizu Sinja. Na snimcima se jasno može videti haotičan obračun "torcide" i "maligana", navijačkom grupkom KK Alkar iz Sinja. Sve je bilo unapred isplanirano, pošto su huligani bili dobro opremljeni, a tokom makljanja su "sevale" letve i palice.
Prema pisanjima tamošnjih medija, povređene su dve osobe i one su zadobile prelome lopatice i šake. Organi reda su ekspresno došli na lice mesta, a uviđaj i dalje traje. Podsetimo, ekipa Splita i Alkara igrale su meč 26. kola u košarkaškom prvenstvu Hrvatske.
Treba podsetiti da je masovna tuča istih nacijačkih grupa izbila i pre četiri godine, ali se Torcida uvek nađe kao uzročnik incidenta.
Podsećamo, navijačka grupa iz Splita je nedavno sramno napala pristalice Crvene zvezde na aerodromu u Tuzli, da bi posle toga nastavili da ih provociraju.
Torcida je vređala crveno-bele prvo na utakmici protiv Istre, zatim u duelu sa Goricom kada su se u jednom trenutku sa tribina začule uvredljive pesme na račun Beograđana.
