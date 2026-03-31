HRVATI NAPRAVILI SKANDAL! Haotične scene i tuča za pamćenje! Sevale letve i palice! (VIDEO)

31. 03. 2026. u 10:27

"Torcida" ponovo u centru skandala o kome će se pričati.

Navijači Hajduka iz Splita opet su izazvali incident, koji bruji u regionu.

Društvene mreže preplavljene su snimkom jezive tuče, koja se dogodila u mestu Trilj, blizu Sinja. Na snimcima se jasno može videti haotičan obračun "torcide" i "maligana", navijačkom grupkom KK Alkar iz Sinja. Sve je bilo unapred isplanirano, pošto su huligani bili dobro opremljeni, a tokom makljanja su "sevale" letve i palice. 

Prema pisanjima tamošnjih medija, povređene su dve osobe i one su zadobile prelome lopatice i šake. Organi reda su ekspresno došli na lice mesta, a uviđaj i dalje traje. Podsetimo, ekipa Splita i Alkara igrale su meč 26. kola u košarkaškom prvenstvu Hrvatske.

Treba podsetiti da je masovna tuča istih nacijačkih grupa izbila i pre četiri godine, ali se Torcida uvek nađe kao uzročnik incidenta. 

Podsećamo, navijačka grupa iz Splita je nedavno sramno napala pristalice Crvene zvezde na aerodromu u Tuzli, da bi posle toga nastavili da ih provociraju. 

Torcida je vređala crveno-bele prvo na utakmici protiv Istre, zatim u duelu sa Goricom kada su se u jednom trenutku sa tribina začule uvredljive pesme na račun Beograđana. 

Novak Đoković podržao BiH (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković prisustvuje današnjoj utakmici Bosne i Hercegovine i Italije u Zenici, koja će nam dati odgovor na pitanje koja od ove dve reprezentacije će se prvi put posle 12 godina plasirati na Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se ovog leta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

