HRVATI NAPRAVILI SKANDAL! Haotične scene i tuča za pamćenje! Sevale letve i palice! (VIDEO)

"Torcida" ponovo u centru skandala o kome će se pričati.

Navijači Hajduka iz Splita opet su izazvali incident, koji bruji u regionu.

Društvene mreže preplavljene su snimkom jezive tuče, koja se dogodila u mestu Trilj, blizu Sinja. Na snimcima se jasno može videti haotičan obračun "torcide" i "maligana", navijačkom grupkom KK Alkar iz Sinja. Sve je bilo unapred isplanirano, pošto su huligani bili dobro opremljeni, a tokom makljanja su "sevale" letve i palice.

Prema pisanjima tamošnjih medija, povređene su dve osobe i one su zadobile prelome lopatice i šake. Organi reda su ekspresno došli na lice mesta, a uviđaj i dalje traje. Podsetimo, ekipa Splita i Alkara igrale su meč 26. kola u košarkaškom prvenstvu Hrvatske.

Treba podsetiti da je masovna tuča istih nacijačkih grupa izbila i pre četiri godine, ali se Torcida uvek nađe kao uzročnik incidenta.

Podsećamo, navijačka grupa iz Splita je nedavno sramno napala pristalice Crvene zvezde na aerodromu u Tuzli, da bi posle toga nastavili da ih provociraju.

30.03.2026🇭🇷Torcida (Hajduk Split) vs Maligani Sinj, click here for more: https://t.co/ueTEjKW2so



— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) March 30, 2026

Torcida je vređala crveno-bele prvo na utakmici protiv Istre, zatim u duelu sa Goricom kada su se u jednom trenutku sa tribina začule uvredljive pesme na račun Beograđana.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“