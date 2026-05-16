SRPKINJA ŠOKIRALA AMERIKU: Naterali je da ode u Kanadu, a posle osvete saigračice viču: Srbi su to! (VIDEO)

Jovana Nogić, košarkašica koja je standardni član reprezentacije Srbije, sada blista u VNBA, ženskoj NBA ligi. I to uz jedan nesvakidašnji put do slave koju je stekla ovih dana.

Podsetimo, kao što su vas "Novosti" već izvestile, Nogićeva je minule noći postigla 27 poena za Finiks merkjuri u pobedi nad Čikagom rezultatom 91:83 i tako postala rekorderka VNBA lige kao prva nedraftovana početnica sa najviše postignutih poena na jednoj utakmici.

Ova 28-godišnja igračica je uz 27 poena imala i četiri skoka, a odlično je šutirala za tri poena - 5/8.

Alisa Tomas, o kojoj će još biti reči u našoj priči, i Kejla Kuper postigle su po 17 poena za Finiks koji sada ima učinak 2-2.

Posle meča, trener Merkjurija Nejt Tibets istakao je da je zapanjen činjenicom da je Srpkinja praktično bez treninga sa svojom novom ekipom počela da blista u ligi. Razlog za propuštanje treninga?

Viza.

Morala je Jovana da iz SAD ode u Kanadu, tačnije u Vankuver po vizu, a kada se vratila, takmičenje je već počelo.

I sama je o tome govorila na konferenciji za štampu na kojoj je sedela uz zvezdu Finiksa, pomenutu Alisu Tomas, koja je triput bila član idealne defanzivne petorke VNBA ali i tri puta članica idealne postave lige (uz brojna priznanja poput šest učešća na Ol-staru, ili nagradu za naj-skakačicu VNBA, a ima čak i trofej za najbolju odbrambeu igračicu Evrolige, 2023. sa USK iz Praga).

Evo najzanimljivijih delova sa tog obraćanja njih dve:

Jovana Nogić: „Mislim da smo u utakmicu ušle veoma dobro. Pratile smo plan igre, posebno u odbrani. Očigledno, one (igračice Čikaga) su sjajan tim. Pogodile su neke teške šuteve, ali mislim da smo u prvom poluvremenu uradile dobar posao ograničavajući njihov skok u napadu i tranziciju.

Međutim, u drugom poluvremenu, posebno u trećoj četvrtini, ušle smo u seriju izgubljenih lopti, a one su to iskoristile za lake poene iz tranzicije. Izgubile smo ritam u napadu, što je uticalo i na našu odbranu. Na kraju su uspele da prelome utakmicu. Ponosna sam na to kako smo se borile, ali moramo da izvučemo pouke iz ovoga i budemo bolje u sledećem meču.“

Alisa Tomas: „Da, slažem se sa Jojom (Jovanom). Počele smo snažno, ali košarka je igra serija. Kada igraš protiv tima kao što je Čikago, ne možeš sebi da dozvoliš toliko izgubljenih lopti i loših odluka u napadu. One imaju previše oružja i odmah kažnjavaju svaku grešku. Moramo da ostanemo fokusirane tokom svih 40 minuta.“

Novinar je potom postavio pitanje Srpkinji o njenoj ulozi i šutu sa distance na ovoj utakmici:

„Moj posao je da budem spremna kada dobijem loptu, da raširim teren i pogodim otvorene šuteve. Saigračice su me pronalazile u dobrim pozicijama. Neki šutevi su ušli, neki nisu, ali generalno se osećam dobro na terenu. Naravno, lični učinak nije bitan kada tim izgubi. Sve što želim je da pomognem timu da pobeđuje, tako da ću nastaviti da radim na svojoj konzistentnosti.“

Tada je Nogićeva sa osmehom pričala koliko je "nezgodno" imati Tomasovu za saigračicu, jer je upitana o ulozi u ekipi i prilagođavanju timu:

„Prvi put kada sam stigla ovde, nisam trenirala sa timom, a Semi (Vitkomb, klupska koleginica, inače Australijanka) je bila sa strane, pa sam samo razgovarala sa njom. Prva stvar koju mi je rekla bila je: 'Alisu Tomas nije briga ako promašiš šut, nju je briga da li igraš odbranu.' I ta rečenica mi je stvarno ostala urezana u pamćenju. Tako da, ponavljam, samo pokušavam da pomognem koliko god mogu i, očigledno, da se prilagodim kroz nekoliko utakmica. Mislim da možete očekivati da moja odbrana bude kao što je bila danas, pa i mnogo više.“

"Srpkinje su to!"

Alisu Tomas su tad upitali kako je igrati sa Jovanom, a ona se nasmejala:

„Znate, lako je igrati sa nekim ko je toliko raznovrstan na terenu. Uostalom, Srpkinja je, znate kako Srbi igraju odbranu! (smeh). Svaka čast upravi što nastavlja da ojačava ovaj tim igračicama koje su, eto, promakle drugima.

Jovanu su tada upitali dva pitanja, najpre o reakciji na prethodnu, nešto lošiju partiju, ali i pomenutom povratku u startnu petorku i putovanju u Vankuver zbog vize:

„Da, to (odlazak van SAD) je bilo kada sam tek stigla, jer... stigla sam ovde i onda sam već sledećeg dana morala da letim za Vankuver. Zbog toga nisam mogla toliko da treniram sa timom. A kada sam se vratila iz Vankuvera, odmah smo letele za Vegas na prvu utakmicu. A šta je bio prvi deo Vašeg pitanja, izvinite? (smeh)"

Novinar ju je podsetio na pitanje o prethodnoj lošijoj utakmici:

„O, ta utakmica... Da. Mislim, to je u prošlosti. Sve na šta treba da se fokusiraš je sledeći meč, bez obzira na to da li je prethodni bio dobar ili loš – jednostavno se okreneš sledećem. I to je dobra stvar u ovoj ligi, imate toliko utakmica i nemate mnogo vremena da razmišljate o onome što je prošlo.“

Na samom kraju konferencije, novinarka je saopštila Jovani da je upravo ušla u istoriju VNBA lige kao nedraftovani debitant sa najviše postignutih poena na jednoj utakmici na domaćem terenu:

Sa osmehom je odgovorila:

„Da, saznala za to pre samo nekoliko minuta. Očigledno, to je velika čast, znate... Ponovo, već se ponavljam, ali stvarno osećam toliku zahvalnost... Osećam veliku radost. Očigledno, još jedan rekord ili uspeh, to je sjajno, znate, ali doći do pobede je ipak mnogo bolji osećaj“, zaključila je Jovana.

