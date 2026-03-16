CEO REGION U NEVERICI! Hrvati brutalno udarili po šampionu Srbije, a na tribinama legenda Crvene zvezde

PROZIVKA na Poljudu!

Foto: Profimedia

Navijači Hajduka iskoristili su utakmicu protiv Lokomotive da se "obrate" navijačima Crvene zvezde. Transparentom "Tko to tamo pjeva?" podsetili su na žestok obračun koji se desio krajem januara u Živinicama, kada su Splićani napravili zasedu Delijama na povratku sa utakmice u Malmeu.

Posebnu pažnju medija i publike na meču Hajduka protiv Lokomotive privukao je dolazak legende jugoslovenskog fudbala, Dejana Savićevića. Aktuelni predsednik Fudbalskog saveza Crne Gore i nekadašnji as Crvene zvezde i Milana, utakmicu je pratio iz svečane lože splitskog stadiona.

Foto N. Paraušić

Zanimljivo je da se Savićević na stadionu našao baš u trenutku kada je sa tribina, preko transparenta Torcide, poslata oštra poruka navijačima njegovog bivšeg kluba. Predsednik Fudbalskog saveza Crne Gore i svojevremeno jedan od najboljih igrača planete došao je u Split da odgleda utakmicu, a društvo na Poljudu su mu pravili menadžeri Uroš Janković i Siniša Šošo.

Inače, iako je jedan od najboljih koji je ikada nosio crveno–beli dres, popularni Genije već godinama ne dolazi na utakmice šampiona Srbije. Dejan Savićević je poslednji put bio na stadionu Crvene zvezde 2013. godine, ali ne zbog utakmice, nego zbog proslave povodom postavljanja spomenika legendarnom Rajku Mitiću.

