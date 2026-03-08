PARTIZAN ZVANI - NEMOĆ! Raspad crno-belih, Vojvodina ih preslišala!

FUDBALERI Partizana gostovali su u 26. kolu Superlige Srbije Vojvodini u Novom Sadu. Meč na "Karađorđu" dobio je domaćin rezultatom 3:0 (1:0) i tako na najbolji način proslavio 112. rođendan kluba.

Samo na početku zapretio je Partizan. Demba Sek je probio po desnoj strani, a Andrej Kostić se nije najbolje snašao pred golom.

Ta prilika kao da je probudila domaćina koji je posle stvarao pritisak. Kolarević je u 5. minutu pretio, potom Lazar Ranđelović... Milić je u 23. minutu zamenio Roganovića zbog povrede, a Marka Poletanovića zamenio je Vukan Savićević osam minuta kasnije.

Upravo je nekadašnji fudbaler Zvezde i reprezentativac Crne Gore šokirao crno-bele u 43. minutu. Kao iz topa raspalio je u 43. minutu, a golman crno-belih nije mogao ništa da uradi kako bi odbranio svoj gol.

Iako je u nekoliko navrata pre toga dobro reagovao... Nakon 45. minuta zasluženu prednost imao je tim Miroslava Tanjge.

Partizan u tekućoj polusezoni nije još uvek postigao gol u drugom poluvremenu, a to nije uspeo ni večeras protiv Vojvodine.

Crveno-beli su imali još nekoliko šansi da uvećaju svoju prednost, Ranđelović je u dva navrata proigrao Kolarevića kome je malo falilo da zatrese mrežu. U četvrtom minutu nadoknade Aranđel Stojković oborio je Džon Merija u šesnaestercu. Srđan Jovanović pokazao je na penal.

Najstrožu kaznu izveo je Marko Veličković. Bio je precizan.

Samo minut kasnije još jednom je Džon Meri oboren u šesnaestercu, ponovo penal. Izveo ga je Meri, za konačnih 3:0.

VOJVODINA - PARTIZAN / 3:0 (1:0) (Savićević 43', Veličković 90+5'p, Meri 90+6'p)

90+6' Ponovo je oboren Džon Meri, još jedan penal. Ovoga puta izveo ga je upravo on.

90+5' Marko Veličković bio je precizan - 2:0.

90+4' Aranđel Stojković je oborio Merija u šesnaestercu, penal za Vojvodinu.

90' Pet minuta produžen je meč.

84' Sve je sam odradio mladi Milan Kolarević. Presekao dodavanje na polovini Partizana, stvorio sebi poziciju za šut, a onda lepo gađao dalji ugao, ali neprecizno.

74' Ranđelović je još jednom proigrao Kolarevića, a on još jednom nije iskoristio šansu.

52' Nakon odbitka lopta je došla do Lukasa Barosa, a Brazilac je šutirao kraj gola.

49' Ranđelović je spojio Kolarevića sa golom, pobegao je krilni napadač Vojvodine Stojkoviću, ali nije dobro zahvatio loptu, te je šutirao visoko preko gola. Lako je moglo da bude 2:0 za Novosađane.

46' Nastavljen je meč.

45' KRAJ POLUVREMENA

43' GOL! Kakav pogodak Vukana Savićevića! Nekadašnji fudbaler Zvezde šokirao je crno-bele. Imao je prostora da se namesti momak koji je zbo povrede zamenio Poletanovića. Sa preko 30 metara je pogodio!

40' Izbegao je ofsajd Andrej Kostić, ali je loše šutirao, preko gola...

35' Au, velika šansa za Vojvodinu! Veličković je šutirao još jednom brani Krunić. Bliže golu u ovim trenucima je domaćin...

31' Zbog povrede će teren napustiti i Marko Poletanović.

28' Marko Veličković je odlično raspalio po lopti, sjajno brani Krunić. Previše prostora dobio je fudbaler crveno-belih, uputio je udarac sa dvadesetak metara.

21' Oprobao je udarac Milan Vukotić. Sjajno brani Rosić.

18' Velika prilika za Vojvodinu. Simić je otklonio opasnost po desnoj strani.

15' Šutirao je Baros, pogodio seka, tražio je penal, na kraju ništa od toga.

13' Povredio se Milan Roganović. Završio je na travi, ukazana mu je pomoć, pre nekoliko minuta imao je sudar glavom sa jednim fudbalerom rivala... Morao je da napusti igru.

8' Moglo je da bude opasno pred golom Partizana, ali Aranđel Stojković ispucava loptu i otklanja opasnost.

3' Pripretio je Andrej Kostić nakon proigravanja Dembe Seka, ali dobro postavljena odbrana crveno-belih.

1'Počela je utakmica u Novom Sadu

UOČI MEČA

17.10 - Damir Čakar promenio je golmana, mesto Miloševića na gol crno-belih je stao Krunić.

VOJVODINA: Rosić – Nikolić, Lukas, Crnomarković, Suč – Petrović, Poletanović – Kolarević, Ranđelović, Vidosavljević – Vukanović.

PARTIZAN: Krunić – Roganović, Stojković, Mitrović, Simić – Ugrešić, Dragojević – B. Kostić, Vukotić, Sek – A. Kostić.

Partizan je nakon dva vezana poraza značajno smanjio sebi šanse da ugrozi Zvezdu na prvom mestu do kraja sezone, te će morati da se potrudi da sačuva drugu poziciju.

Najveći rival biće mu upravo Vojvodina, koja ima četiri boda manje, ali se kao i svoj današnji protivnik nalazi u padu forme.

"Stara dama" je posle dosta muke uspela da se plasira u polufinale Kupa Srbije, dok je Damir Čakar imao više vremena da pripremi tim za derbi.

Domaći tim je tokom aktuelne sezone zabeležio petnaest pobeda, uz četiri remija i šest poraza, pa sa 49 bodova na svom kontu trenutno zauzima 3. mesto na superligaškoj tabeli. U prethodnom kolu su kao domaćini poraženi u duelu sa ekipom OFK Beograda, a meč je završen rezultatom 1:2.

Gosti su tokom aktuelne sezone zabeležili sedamnaest pobeda, uz dva remija i šest poraza, pa sa 53 boda na svom kontu trenutno zauzimaju 2. mesto na superligaškoj tabeli. U prethodnom kolu su kao gosti poraženi u duelu sa ekipom Železničara, a meč je završen rezultatom 2:0.

Dva tima su se već sastajala tokom aktuelne sezone, a meč odigran u okviru 11. kola u Beogradu crno-beli su rešili u svoju korist rezultatom 1:0 (1:0). Strelac jedinog pogotka na tom susretu bio je Jovan Milošević koji je u 18. minutu bio precizan sa bele tačke i doneo pobedu svom timu.

