ROĐENDANSKA GOLEADA NA MARAKANI! Zvezda zgromila Napredak i zakoračila kao odbrani trona (VIDEO)

FUDBALERI Crvene zvezde proslavili su 81. rođendan kluba sa stilom. U utakmici 26. kola Superlige Srbije protiv Napretka su trijumfovali rezultatom 4:0 (4:0).

Fešta je bila na tribinama. Navijači, popularne "delije" obeležile su rođendan uz vatromet i bakljadu, a igrači su im se na fenomenalan način odužili.

Najlepši poklon podarili su igrači onima zbog kojih se i igra fudbal. Njih 18207 po zvaničnim podacima protiv fenjeraša Napretka gledali su atraktivan fudbal.

Delovalo je na mahove da Zvezda može da postigne gol kad to želi.

Statistika je u potpunosti bila na strani domaćina. Imali su šest šuteva u okvir gola u prvom poluvremenu, a četiri puta tresla se mreža "čarapana".

Aleksandar Katai šutirao je u 3. minutu, lopta je zakačila Lazara Balevića, te je zvanično zaveden kao autogol. Potom su se u nastavku upisivali Miloš Veljković u 17, Marko Arnautović četiri minuta kasnije, a Aleksandar Katai sjajan dan krunisao je golom u 29. minutu.

Nakon furioznog početka meča delovalo je da u nastavku i jedni i drugi jedva čekaju kraj meča. Crveno-beli bili su zadovoljni sa četiri gola u mreži rivala, dok Kruševljani nisu uspevali da priprete.

Imali su izabranici Dejana Stankovića nekoliko šansi, posebno preko Kostova i Ovusua do kraja, ali nije bilo promene rezultata - na kraju, 4:0.

ZVEZDA - NAPREDAK / 4:0 (4:0) (Katai 3', 29', Veljković 17', Arnautović 22')

88' Oprobao je udarac nakon Veljkovića i Avdić, blizu, ali kraj gola...

81' Zapretio je Ovusu, sjajan centaršut Zarića, tukao je glavom fudbaler Zvezde preko gola.

66' Odličan udarac Ovusua, dobro brani golman gostiju.

60' Sjajno je ubacio loptu Kostov nakon kornera, Veljković je oprobao udarac, ali nije namučio golmana rivala.

53' Kostov je imao priliku, dobro postavljena odbrana rivala...

50' Za sada mirniji tempo utakmice.

46' Nastavljen je meč.

45' KRAJ PRVOG POLUVREMENA

43' Žuti karton dobio je Vasilije Kostov.

29' GOL! Katai se igra, sada još jednom pogađa. Seol ga je dobro proigrao, a on sjajno plasirao loptu.

22' GOL! Katai sada asistira, strelac je Marko Arnautović

18' Oba gola pala su nakon kornera. Zvezda već nakon gotovo 20 minuta igre ima punu kontrolu.

17' GOL! Miloš Veljković za 2:0! Kostov sjajno centrira nakon kornera, a Veljković skače za 2:0.

6' Zapretio je Kostov posle akcije sa Arnautovićem, ali je Balević ovaj put odlično intervenisao.

3' GOL! Kakav gol Kataija. Odlično je skočio i uz pomoć prečke matirao Balevića. Lopta se odbila od leđa Napretkovog golmana, pa je moguće da će ovo biti upisano kao autogol.

1' Počela je utakmica na Marakani.

15.10 - poznati su i sastavi za današnji meč.

Crvena zvezda (4-2-3-1): Glazer - Seol, Eraković, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Ovusu, Kostov, Katai - Arnautović.

Napredak (4-2-3-1): Balević - Jeličić, Miladinović, Drobnjak, Vukajlović - Krstić, Tošeski - Lutovac, Tašovski, Bogdanovski - Bubanj.

Aktuelni šampion Srbije nalazi se na prvom mestu na tabeli sa 60 osvojenih poena.

Sa druge strane, Napredak se nalazi u veoma teškoj situaciji. Tim iz Kruševca ima svega 13 bodova i poslednji je na tabeli, pa ga očekuje izuzetno zahtevan zadatak protiv aktuelnog šampiona.

Zvezda slavi rođendan

Utakmica dolazi i u posebnom trenutku za domaći klub, pošto je Crvena zvezda nedavno obeležila 81. rođendan. Zbog toga se na stadionu očekuje svečana atmosfera, a navijači su pozvani da ranije zauzmu svoja mesta.

Pravdu na utakmici deliće sudija Pavle Ilić kao glavni arbitar. Njegovi pomoćnici biće Miloje Milićević i Marko Živković, dok je za četvrtog sudiju određen Mladen Jakovljević. Za VAR tehnologiju zadužena je Jelena Cvetković, a njen asistent u VAR sobi biće Dragan Bogićević.

