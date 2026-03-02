KRVAVIH 24 ČASA ZA UKRAJINCE, IZ STROJA IZBAČENO VIŠE OD 500 VOJNIKA: Ruska armija zauzela tri nove oblasti, Zelenksi u nikad većoj panici
RUSKE trupe su zauzele tri naselja u zoni specijalnih operacija, saopštilo je Ministarstvo odbrane
„Jedinice Južne grupe snaga oslobodile su selo Reznikovka u Donjeckoj Narodnoj Republici“, navodi se u izveštaju.
Grupa „Zapad“ je takođe preuzela kontrolu nad Drobiševom u DNR, a borci „Severa“ su preuzeli kontrolu nad Kruglom u Harkovskoj oblasti .
U proteklih 24 sata, Oružane snage Ukrajine izgubile su više od 135 vojnika u zoni odgovornosti Južne grupe, 180 na Zapadu i 225 u borbama sa jedinicama Severa.
Vojska je takođe napala energetska postrojenja koja koristi ukrajinski vojno-industrijski kompleks. Napadi su bili usmereni na skladišta i proizvodne lokacije municije, kao i na privremene tačke raspoređivanja neprijatelja. Protivvazdušna odbrana je oborila dve rakete dugog dometa „Neptun“ i 679 dronova.
(RIA Novosti)
