RUSKE trupe su zauzele tri naselja u zoni specijalnih operacija, saopštilo je Ministarstvo odbrane

„Jedinice Južne grupe snaga oslobodile su selo Reznikovka u Donjeckoj Narodnoj Republici“, navodi se u izveštaju.

Grupa „Zapad“ je takođe preuzela kontrolu nad Drobiševom u DNR, a borci „Severa“ su preuzeli kontrolu nad Kruglom u Harkovskoj oblasti .

U proteklih 24 sata, Oružane snage Ukrajine izgubile su više od 135 vojnika u zoni odgovornosti Južne grupe, 180 na Zapadu i 225 u borbama sa jedinicama Severa.

Vojska je takođe napala energetska postrojenja koja koristi ukrajinski vojno-industrijski kompleks. Napadi su bili usmereni na skladišta i proizvodne lokacije municije, kao i na privremene tačke raspoređivanja neprijatelja. Protivvazdušna odbrana je oborila dve rakete dugog dometa „Neptun“ i 679 dronova.

(RIA Novosti)