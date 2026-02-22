VEČITI DERBI OVAKVU PROVOKACIJU NE PAMTI! "Delije" razvile transaprent na JUGU! "Grobari" ostali u šoku! (VIDEO)
Tuča navijača bila je uvod u 178. večiti derbi, u kome su se na Marakani sastali Crvena zvezda i Partizan (a koji možete uživo pratiti uz portal "Novosti"), a navijački sukob se potom preselio i na stadion "Rajko Mitić" i to ovoga puta - bez korišćenja fizičke sile.
Usred prvog poluvremena, "delije" su uradile nešto što nisu odavno činile.
Razvile su transparent na južnoj tribini, tačnije na krovu koji se nadvija nad navijačima Partizana.
Ranije su tu umele Zvezdine pristalice da postave zastave koje simbolizuju mišje rupe, ali ovoga puta je nad "grobarima" osvanuo ogroman transparent na kome je pisalo:
""Svaki pravi grobar Tuđmana Franju slavi!"
Ovo je bila provokacija na temu bivšeg predsednika FK Partizan, a potom predsednika Hrvatske u vreme krvavog raspada Jugoslavije.
Evo i video snimka te situacije:
Prenos utakmice Crvena zvezda - Partizan možete da pratite uživo na portalu "Novosti".
