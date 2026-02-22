Fudbal

VEČITI DERBI OVAKVU PROVOKACIJU NE PAMTI! "Delije" razvile transaprent na JUGU! "Grobari" ostali u šoku! (VIDEO)

Новости онлине

22. 02. 2026. u 18:06

Tuča navijača bila je uvod u 178. večiti derbi, u kome su se na Marakani sastali Crvena zvezda i Partizan (a koji možete uživo pratiti uz portal "Novosti"), a navijački sukob se potom preselio i na stadion "Rajko Mitić" i to ovoga puta - bez korišćenja fizičke sile.

ВЕЧИТИ ДЕРБИ ОВАКВУ ПРОВОКАЦИЈУ НЕ ПАМТИ! Делије развиле трансапрент на ЈУГУ! Гробари остали у шоку! (ВИДЕО)

FOTO: Ata images

Usred prvog poluvremena, "delije" su uradile nešto što nisu odavno činile.

Razvile su transparent na južnoj tribini, tačnije na krovu koji se nadvija nad navijačima Partizana.

Ranije su tu umele Zvezdine pristalice da postave zastave koje simbolizuju mišje rupe, ali ovoga puta je nad "grobarima" osvanuo ogroman transparent  na kome je pisalo:

""Svaki pravi grobar Tuđmana Franju slavi!"

Ovo je bila provokacija na temu bivšeg predsednika FK Partizan, a potom predsednika Hrvatske u vreme krvavog raspada Jugoslavije.

Evo i video snimka te situacije:

Prenos utakmice Crvena zvezda - Partizan možete da pratite uživo na portalu "Novosti".

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Srpski fudbaler i komunista, igrao za reprezentaciju NDH - a onda su ga ustaše SRELJALE
Fudbal

0 0

Srpski fudbaler i komunista, igrao za reprezentaciju NDH - a onda su ga ustaše SRELjALE

SVETOZAR Džanić, poznat pod nadimkom Lala, bio je jedan od najvećih fudbalskih talenata svog vremena i velika zvezda zagrebačkog Građanskog, kluba čiju je tradiciju preuzeo Dinamo. Njegov život, obeležen nastupima za čak tri države samo dve godine, okončan je na brutalan način u zagrebačkoj šumi Dotrščina kada je imao samo 24 godine. Bez ikakve sumnje, Đanićeva sudbina jedna je od najtužnijih i najpotresnijih priča u istoriji hrvatskog i jugoslovenskog fudbala.

22. 02. 2026. u 12:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTORIJSKA NOĆ ZA DENVER NAGETSE! Pobeda od 54 poena razlike i nezaustavljivi Nikola Jokić!

ISTORIJSKA NOĆ ZA DENVER NAGETSE! Pobeda od 54 poena razlike i nezaustavljivi Nikola Jokić!