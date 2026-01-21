FUDBALERI MANČESTERA ŠOKIRALI POTEZOM: Evo šta su uradili nakon blamaže protiv Bodo Glimta

FUDBALERI Mančester sitija poraženi su 1:3 na gostovanju Bodo Glimtu u Norveškoj, a igrači engleskog kluba nakon susreta odlučili su se na nesvakidašnji gest.

FOTO: AP/Tanjug

Igrači "građana" odlučili su da se iskupe navijačima tako što će refundirati ulaznice svakome od njih. Tako će 374 navijača dobiti nazad 25 funti koliko je karta koštala, a cifru od 9.357 funti obezbediće sami igrači.

U ime ekipe oglasili su se kapiteni Bernardo Silva, Ruben Dijaš, Rodri i Erling Haland, koji su poručili da podrška navijača ima nemerljiv značaj za klub.

- Naši navijači nam znače sve. Znamo kakvu žrtvu podnose kada putuju širom sveta da bi nas bodrili, kod kuće i na strani, i to nikada ne uzimamo zdravo za gotovo. Oni su najbolji navijači na svetu - navodi se u zajedničkoj izjavi.

Kapiteni su istakli i da su svesni koliko je putovanje u Norvešku bilo zahtevno, naročito zbog niskih temperatura i razočaravajućeg ishoda na terenu.

- Svesni smo da je to bilo dugo putovanje za navijače koji su nas podržavali na velikoj hladnoći tokom jedne teške utakmice za nas. Pokrivanje troškova karata za one koji su putovali u Bode najmanje je što možemo da učinimo - poručili su fudbaleri Mančester sitija.

