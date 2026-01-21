NIJE DUGO TRAJALA "LJUBAV" SA FIORENTINOM: Edin DŽeko ima novi klub
Reprezentativac Bosne i Hercegovine, Edin Džeko, novi je fudbaler nemačkog drugoligaša - Šalkea.
Jedan od najboljih fudbalskih insajdera, Fabricio Romano, doneo je informaciju da je Edin Džeko došao na pozajmicu iz Fiorentine u Šalke.
Džeko bi već u nedelju mogao da debituje za nemačkog velikana u utakmici protiv Kaizerslaturna, pred domaćom publikom u Gelzenkirhenu.
