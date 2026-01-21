Fudbal

NIJE DUGO TRAJALA "LJUBAV" SA FIORENTINOM: Edin DŽeko ima novi klub

Filip Milošević

21. 01. 2026. u 16:15

Reprezentativac Bosne i Hercegovine, Edin Džeko, novi je fudbaler nemačkog drugoligaša - Šalkea.

НИЈЕ ДУГО ТРАЈАЛА ЉУБАВ СА ФИОРЕНТИНОМ: Един Џеко има нови клуб

FOTO: ELVIS BARUKCIC / Profimedia

Jedan od najboljih fudbalskih insajdera, Fabricio Romano, doneo je informaciju da je Edin Džeko došao na pozajmicu iz Fiorentine u Šalke.

Džeko bi već u nedelju mogao da debituje za nemačkog velikana u utakmici protiv Kaizerslaturna, pred domaćom publikom u Gelzenkirhenu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi
Tenis

0 4

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu. Ali, danas je doživela - šok.

21. 01. 2026. u 16:07

Politika
Tenis
Fudbal
ENGLESKA U NEVERICI: Kapiten Mančester junajteda se odrekao engleskog i uzeo RUSKO državljanstvo!

ENGLESKA U NEVERICI: Kapiten Mančester junajteda se odrekao engleskog i uzeo RUSKO državljanstvo!