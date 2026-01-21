KO JE SAD, PA TAJ? Zbog Srbina nastao totalni haos u Rimu
U Formelu je atmosfera napetija nego ikad.
Posle nedavnih izjava predsednika Lotita i sportskog direktora Fabijanija, situacija u Laciju se dodatno pogoršala, a vrhunac napetosti došao je u meču protiv Koma, kada je Petar Ratkov neočekivano bio starter.
Naime, Ratkov je u Lacio stigao nedavno iz Salcburga za 13 miliona evra i odmah je našao sebe u središtu kontroverze.
Pre lekarskih pregleda u Večnom gradu trener Mauricio Sari je izjavio da ne zna ko je srpski napadač, dok je sportski direktor naglasio suprotno i javno “opovrgao” šefa struke.
Ipak, Ratkov je počeo meč protiv Koma od starta, što prema izveštajima italijanskih medija nije prošlo nezapaženo.
Klub sumnja da je trener postavio mladog Srbina u startnu postavu kao provokaciju. To se može zaključiti iz Sarijevih reči posle meča.
- Važno je da me ne mešaju u odluke, da se ne kaže da sam ja hteo određenog igrača - rekao je Sari.
Ova odluka došla je u trenutku kada je Lacio suočen sa ozbiljnim problemima. Klub je drastično oslabio pošto je Lotito šest meseci čekao otvaranje tržišta, da bi ga potom obeležio prodajom Kasteljanosa i Genduzija za zbirno 57.000.000 evra, dvojice standardnih prvotimaca. Kao zamene su dovedeni Ratkov i Kenet Tejlor, što se nikako nije dopalo ni Sariju, ali ni navijačima.
