KO JE SAD, PA TAJ? Zbog Srbina nastao totalni haos u Rimu

21. 01. 2026. u 11:22

U Formelu je atmosfera napetija nego ikad.

КО ЈЕ САД, ПА ТАЈ? Због Србина настао тотални хаос у Риму

Foto: Profimedia

Posle nedavnih izjava predsednika Lotita i sportskog direktora Fabijanija, situacija u Laciju se dodatno pogoršala, a vrhunac napetosti došao je u meču protiv Koma, kada je Petar Ratkov neočekivano bio starter.

Naime, Ratkov je u Lacio stigao nedavno iz Salcburga za 13 miliona evra i odmah je našao sebe u središtu kontroverze.

Pre lekarskih pregleda u Večnom gradu trener Mauricio Sari je izjavio da ne zna ko je srpski napadač, dok je sportski direktor naglasio suprotno i javno “opovrgao” šefa struke.

Ipak, Ratkov je počeo meč protiv Koma od starta, što prema izveštajima italijanskih medija nije prošlo nezapaženo.

Foto: Tanjug/AP Photo/Luca Bruno

 

Klub sumnja da je trener postavio mladog Srbina u startnu postavu kao provokaciju. To se može zaključiti iz Sarijevih reči posle meča.

- Važno je da me ne mešaju u odluke, da se ne kaže da sam ja hteo određenog igrača - rekao je Sari.

Ova odluka došla je u trenutku kada je Lacio suočen sa ozbiljnim problemima. Klub je drastično oslabio pošto je Lotito šest meseci čekao otvaranje tržišta, da bi ga potom obeležio prodajom Kasteljanosa i Genduzija za zbirno 57.000.000 evra, dvojice standardnih prvotimaca. Kao zamene su dovedeni Ratkov i Kenet Tejlor, što se nikako nije dopalo ni Sariju, ali ni navijačima. 

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi
