KO JE SAD, PA TAJ? Zbog Srbina nastao totalni haos u Rimu

U Formelu je atmosfera napetija nego ikad.

Foto: Profimedia

Posle nedavnih izjava predsednika Lotita i sportskog direktora Fabijanija, situacija u Laciju se dodatno pogoršala, a vrhunac napetosti došao je u meču protiv Koma, kada je Petar Ratkov neočekivano bio starter.

Naime, Ratkov je u Lacio stigao nedavno iz Salcburga za 13 miliona evra i odmah je našao sebe u središtu kontroverze.

Pre lekarskih pregleda u Večnom gradu trener Mauricio Sari je izjavio da ne zna ko je srpski napadač, dok je sportski direktor naglasio suprotno i javno “opovrgao” šefa struke.

Ipak, Ratkov je počeo meč protiv Koma od starta, što prema izveštajima italijanskih medija nije prošlo nezapaženo.

Foto: Tanjug/AP Photo/Luca Bruno

Klub sumnja da je trener postavio mladog Srbina u startnu postavu kao provokaciju. To se može zaključiti iz Sarijevih reči posle meča.

- Važno je da me ne mešaju u odluke, da se ne kaže da sam ja hteo određenog igrača - rekao je Sari.

Ova odluka došla je u trenutku kada je Lacio suočen sa ozbiljnim problemima. Klub je drastično oslabio pošto je Lotito šest meseci čekao otvaranje tržišta, da bi ga potom obeležio prodajom Kasteljanosa i Genduzija za zbirno 57.000.000 evra, dvojice standardnih prvotimaca. Kao zamene su dovedeni Ratkov i Kenet Tejlor, što se nikako nije dopalo ni Sariju, ali ni navijačima.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu