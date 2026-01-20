GOTOVO JE! Partizan precrtao fudbalera zbog "dugačkog jezika"
SAGA je završena!
Gajas Zahid više neće biti deo prvog tima Partizana. Naime, Norvežanin pakistanskog porekla javno je kritikovao aktuelnog trenera Nenada Stojakovića i njegovog prethodnika Srđana Blagojevića rekavši da ne odlučuju o sastavu tima.
Bio je to povod za emotivan govor koji je trener Stojaković održao ekipi pred trening prenosi "Maxbet sport".
Teme su bile zajedništvo i činjenica da niko, pa ni trener nije iznad kluba i da su svi oni prolazni, a da Partizan ostaje.
Zahida nije bilo sa grupom, ostao je u teretani. Kako nije povređen, vrlo je verovatno da trener i klub više ne računaju na njega.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
TOTALNO RASULO U HUMSKOJ! Trener u Partizanu ne sastavlja ekipu, sada je sve otkriveno
19. 01. 2026. u 11:32
PARTIZAN ISPUSTIO POBEDU: Crno-beli i dalje bez trijumfa na pripremama u Antaliji
18. 01. 2026. u 16:53
ODUŠEVIĆE "GROBARE" IZJAVOM: Partizan doveo prvo zimsko pojačanje (FOTO/VIDEO)
18. 01. 2026. u 10:29
KRIZA GRAĐANA, ŠANSA ZA NORVEŽANE: Ranjena zver stiže na sever Evrope
PREDSTOJEĆI duel u Ligi šampiona između Bodo Glima i Mančester sitija na „Aspmira” stadionu donosi zanimljiv okršaj ekipa koje se nalaze u potpuno različitim formama i takmičarskim situacijama.
20. 01. 2026. u 08:24 >> 10:05
DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.
20. 01. 2026. u 16:16
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)