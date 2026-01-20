Fudbal

GOTOVO JE! Partizan precrtao fudbalera zbog "dugačkog jezika"

20. 01. 2026. u 12:31

SAGA je završena!

ГОТОВО ЈЕ! Партизан прецртао фудбалера због дугачког језика

Gajas Zahid više neće biti deo prvog tima Partizana.  Naime, Norvežanin pakistanskog porekla javno je kritikovao aktuelnog trenera Nenada Stojakovića i njegovog prethodnika Srđana Blagojevića rekavši da ne odlučuju o sastavu tima.

Bio je to povod za emotivan govor koji je trener Stojaković održao ekipi pred trening prenosi "Maxbet sport".

Teme su bile zajedništvo i činjenica da niko, pa ni trener nije iznad kluba i da su svi oni prolazni, a da Partizan ostaje.

Zahida nije bilo sa grupom, ostao je u teretani. Kako nije povređen, vrlo je verovatno da trener i klub više ne računaju na njega.

