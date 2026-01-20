ZVEZDO, REAGUJ! Šampionu Srbije otvoren put ka senzacionalnom pojačanju

SJAJNE vesti iz Italije stižu na Marakanu!

Kako saznaju italijanski mediji, Bjankoneri neće ponuditi novi ugovor Filipu Kostiću, koji tako može već sada da pregovara sa novim poslodavcima.

Podsećanja radi, nedavno su se pojavile informacije da će Crvena zvezda učiniti sve kako bi angažovala srpskog reprezentativca Filipa Kostića na leto.

Interesovanje Zvezde za Kostića je postojalo još tokom proteklog leta, ali je tada pažnja bila usmerena na angažovanje Dušana Tadića, a pritom je bilo neophodno i isplatiti obeštećenje Juventusu u tom slučaju. Čini se da je sada izvesno i nikad veća prilika da reprezentativac Srbije obuče dres crveno-belih.

U tekućoj sezoni Kostić je na 14 mečeva upisao dva gola i asistenciju, a poznato je uveliko da će Juventus napustiti i Dušan Vlahović po okončanju sezone.

