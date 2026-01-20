Fudbal

ZVEZDO, REAGUJ! Šampionu Srbije otvoren put ka senzacionalnom pojačanju

Новости онлине

20. 01. 2026. u 09:35

SJAJNE vesti iz Italije stižu na Marakanu!

ЗВЕЗДО, РЕАГУЈ! Шампиону Србије отворен пут ка сензационалном појачању

FOTO: FK Crvena zvezda

Kako saznaju italijanski mediji, Bjankoneri neće ponuditi novi ugovor Filipu Kostiću, koji tako može već sada da pregovara sa novim poslodavcima. 

Podsećanja radi, nedavno su se pojavile informacije da će Crvena zvezda učiniti sve kako bi angažovala srpskog reprezentativca Filipa Kostića na leto.

FOTO TANJUG/ VLADIIR ŠPORČIĆ

 

Interesovanje Zvezde za Kostića je postojalo još tokom proteklog leta, ali je tada pažnja bila usmerena na angažovanje Dušana Tadića, a pritom je bilo neophodno i isplatiti obeštećenje Juventusu u tom slučaju. Čini se da je sada izvesno i nikad veća prilika da reprezentativac Srbije obuče dres crveno-belih.

U tekućoj sezoni Kostić je na 14 mečeva upisao dva gola i asistenciju, a poznato je uveliko da će Juventus napustiti i Dušan Vlahović po okončanju sezone.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Ostali sportovi

0 7

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.

20. 01. 2026. u 16:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...