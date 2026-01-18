SA NJOM NEMA VIŠE ŠALE: Fiorentina se probudila, pobeđena Bolonja u Seriji A
PREPORODILA se Fiorentina. Ekipa koja je bila bezlična i praktično prežaljena, sad je ekipa sa kojom niko ne želi da igra. "Viola" je u gostima u 21. kolu Serije A pobedio Bolonju sa 2:1.
Sjajno prvo poluvreme odigrao je tim iz Firence. Do prednosti je došao u 19. minutu preko Rolanda Mandragore.
U idealnom momentu su izabranici Paola Vanolija duplirali vođstvo. Igrao se 45. minut kad je Roberto Pikoli pogodio mrežu rivala.
Očekivala se rakcija domaćina i desila se, ali kasno. U 88. minutu rezultat se smanjio Đovani Fabijan. Ipak, to je bio samo počasni pogodak za ekipu sa stadiona "Renato Del'Ara".
"Viola" je u poslednjih šest mečeva zabeležila tri pobede, dva remija i jedan poraz. Seriju dobrih rezultata će imati priliku da nastavi 24. januara protiv Kaljarija na "Artemijo Frankiju.
Fiorentina je nakon ovog trijumfa došla na korak od bega iz opasne zone, pošto ima 17 bodova, baš kao i Leće koji je prvi iznad crte, s tim da "ljubičasti" imaju meč više. Bolonja je na osmom mestu sa 30 bodova.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
RUSIJA U NEVERICI: Evo šta se upravo desilo na Australijan openu
18. 01. 2026. u 15:05
BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji
BARSELONA će u nedelju uveče pokušati da nastavi savršenu seriju i dođe do 12. uzastopne pobede u svim takmičenjima kada bude gostovala Real Sosijedadu na "Anoeti" u okviru 20. kola La Lige (21.00).
18. 01. 2026. u 07:40
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu.
18. 01. 2026. u 13:25
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)