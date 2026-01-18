SA NJOM NEMA VIŠE ŠALE: Fiorentina se probudila, pobeđena Bolonja u Seriji A

PREPORODILA se Fiorentina. Ekipa koja je bila bezlična i praktično prežaljena, sad je ekipa sa kojom niko ne želi da igra. "Viola" je u gostima u 21. kolu Serije A pobedio Bolonju sa 2:1.

FOTO: Tanjug/AP

Sjajno prvo poluvreme odigrao je tim iz Firence. Do prednosti je došao u 19. minutu preko Rolanda Mandragore.

U idealnom momentu su izabranici Paola Vanolija duplirali vođstvo. Igrao se 45. minut kad je Roberto Pikoli pogodio mrežu rivala.

Očekivala se rakcija domaćina i desila se, ali kasno. U 88. minutu rezultat se smanjio Đovani Fabijan. Ipak, to je bio samo počasni pogodak za ekipu sa stadiona "Renato Del'Ara".

"Viola" je u poslednjih šest mečeva zabeležila tri pobede, dva remija i jedan poraz. Seriju dobrih rezultata će imati priliku da nastavi 24. januara protiv Kaljarija na "Artemijo Frankiju.

Fiorentina je nakon ovog trijumfa došla na korak od bega iz opasne zone, pošto ima 17 bodova, baš kao i Leće koji je prvi iznad crte, s tim da "ljubičasti" imaju meč više. Bolonja je na osmom mestu sa 30 bodova.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“