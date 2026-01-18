ODUŠEVIĆE "GROBARE" IZJAVOM: Partizan doveo prvo zimsko pojačanje (FOTO/VIDEO)
Sebastijan Polter novi je igrač Fudbalskog kluba Partizan. Iskusni nemački napadač sinoć se priključio crno-belima na pripremama u Antaliji, a već jutros odradio je i prvi trening sa ekipom.
Zadužio je dres sa brojem 91, a po dolasku u Tursku govorio je za klupski Jutjub kanal o razlozima dolaska u Humsku i očekivanjima u crno-belom dresu.
Govoreći o tome koliko mu je Partizan poznat i zašto je naš klub prepoznao kao pravi naredni korak u karijeri, Polter ističe da je sa crno-belima upoznat već dugi niz godina.
- Znam za Partizan više od 15 godina, jer je moj agent veliki navijač Partizana, tako da sam već upoznat sa načinom na koji klub funkcioniše i sa tim da svi daju sve za klub. Malo sam stariji od većine momaka u timu, tako da znam svoju ulogu. Znam kako da svoj stil igre uklopim u ekipu i to je ono što želim. Želim da pomognem svima. Želim da osvajam trofeje i to je najvažnije. Mislim da je Partizan pravi korak za mene - rekao je Nemac za zvanični sajt Partizana.
Novi napadač crno-belih već je imao priliku da se upozna sa atmosferom koju navijači Partizana prave na stadionu.
- Gledao sam utakmice koje je Partizan igrao u Nemačkoj, ali i u Beogradu, i jasno mi je koliko navijači znače klubu i timu. Gledao sam mnogo snimaka koje mi je moj agent slao – neverovatni su. Jedva čekam da izađem pred njih, da pobeđujem utakmice i osvajam trofeje – zbog toga sam i došao ovde.
Polter je potom govorio o svojim igračkim karakteristikama i mentalitetu koji želi da prenese i na svoje nove saigrače.
- Veoma sam fizički jak igrač. Volim da se borim u svakom duelu. Volim da se borim za svoj klub i da dam sve na terenu, ali i van njega, jer fudbal počinje van terena. Uvek moramo da imamo dobru grupu, da budemo tim, a siguran sam da ovde to postoji – ne bismo bili prvi na tabeli da nije tako. Zaista se radujem i jedva čekam da dam sve od sebe na terenu i da postižem golove. Ono što je najvažnije jeste pobednički mentalitet, jer je to moja velika snaga. To je ono što želim da donesem i što ću vrlo brzo doneti na teren - rekao je Polter.
