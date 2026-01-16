Fudbal

NAPRAVIO ČUDO, PA ODLAZI: Oliver Glasner na kraju sezone napušta Kristal Palas

Танјуг

16. 01. 2026. u 16:10

AUSTRIJSKI fudbalski stručnjak Oliver Glasner od juna više neće biti trener fudbalera Kristal Palasa, saopštio je ovog petka na konferenciji za medije.

FOTO: Tanjug/AP

On je istakao da je već obavestio čelniku kluba sa "Selhurst parka" o svojoj odluci.

- Već sam informisao čelnike kluba da ću otići u junu jer želim novi izazov u karijeri - rekao je Glasner kome ugovor ističe u junu.

Ovaj 51-godišnjak je sa londonskim timom napravio čuda. Prošle godine osvojio je FA Kup što je bio prvi trofej ove ekipe u istoriji.

Pre Kristal Palasa, Glasner je u Nemačkoj predvodio Ajntraht iz Frankfurta i Volfsburg i u domovini LASK i Rid.

