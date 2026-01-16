NAPRAVIO ČUDO, PA ODLAZI: Oliver Glasner na kraju sezone napušta Kristal Palas
AUSTRIJSKI fudbalski stručnjak Oliver Glasner od juna više neće biti trener fudbalera Kristal Palasa, saopštio je ovog petka na konferenciji za medije.
On je istakao da je već obavestio čelniku kluba sa "Selhurst parka" o svojoj odluci.
- Već sam informisao čelnike kluba da ću otići u junu jer želim novi izazov u karijeri - rekao je Glasner kome ugovor ističe u junu.
Ovaj 51-godišnjak je sa londonskim timom napravio čuda. Prošle godine osvojio je FA Kup što je bio prvi trofej ove ekipe u istoriji.
Pre Kristal Palasa, Glasner je u Nemačkoj predvodio Ajntraht iz Frankfurta i Volfsburg i u domovini LASK i Rid.
