TRAŽIO GA PARTIZAN, A ON NAŠAO NOVO ZANIMANJE: Fudbaler uhapšen zbog prodaje droge

NEKADAŠNjI fudbaler subotičkog Spartaka i svojevremeno mladi reprezentativac Holandije Najdžel Roberta (27) uhapšen je u Belgiji zbog prodaje droge.

Foto: Profimedia

Kako se navodi u policijskom izveštaju, Roberta je uhapšen 10. januara u okrugu Duern kada je policijska patrola primetila sumnjivo ponašanje nakon čega je intervenisala.

Ispostavilo se da je on prodavao drogu vozaču obližnjeg automobila.

Kod kupca je pronađen kokain, dok je kod Roberte zaplenjeno 23 grama kokaina i 150 evra u gotovini. Naknadnim pretresom njegovog stana pronađeno je više od 5.000 evra u kešu.

Bivši fudbaler je nakon saslušanja pušten da se brani sa slobode uz kauciju, a postupak protiv njega je u toku i očekuje se da se pojavi pred sudom.

Roberta je tokom karijere važio za talentovanog napadača, a najbolje partije pružao je u dresu Levskog iz Sofije, nakon čega je bio povezivan sa transferima u Partizan i Dinamo Zagreb.

Igrao je i za klubove poput Fajenorda i Kambura, a prošle sezone kratko je nastupao za Spartak iz Subotice, gde je na 13 utakmica postigao četiri gola.

Holandski fudbaler je tokom leta obavestio čelnike Spartaka da završava igračku karijeru i od tada nije bio aktivan u profesionalnom fudbalu.

