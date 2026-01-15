Fudbal

NIJE DOBRO! Hrvatica počistila Olgu Danilović u četvrtfinalu VTA Hobart, loše vesti pred Australijan open

Aleksandar Ilić

15. 01. 2026. u 11:38

Srpska teniserka Olga Danilović nije uspela da se plasira u polufinale VTA turnira u Hobartu, pošto je danas u četvrtfinalu izgubila od Antonije Ružić iz Hrvatske 6:3, 6:3.

FOTO: Tanjug/AP

Meč je trajao jedan sat i 26 minuta. Ružić se nalazi na 71. mestu VTA liste, dok je Danilović 68. teniserka sveta. 

Ovo je bio drugi međusobni duel srpske i hrvatske teniserke, a prvi trijumf Ružić, koja će u polufinalu turnira u Hobartu igrati protiv Italijanke Elizabete Kočijareto.

VTA turnir u Hobartu se igra za nagradni fond od 283.347 dolara.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

