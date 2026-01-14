Fudbal

ENGLESKA SE CRVENI OD STIDA! Veštačka inteligencija prevarila britansku policiju i nastao je veliki međunarodni skandal!

14. 01. 2026. u 12:36

Engleska ovakvu bruku ne pamti.

ЕНГЛЕСКА СЕ ЦРВЕНИ ОД СТИДА! Вештачка интелигенција преварила британску полицију и настао је велики међународни скандал!

Foto: Depositphotos

Skandal oko korišćenja veštačke inteligencije (AI) u policijskim istragama eskalirao je nakon što je šef policije Zapadnog Midlenda, Kreg Gilford, priznao da je AI alat Majkrosoft Kopilot generisao lažne informacije koje su dovele do zabrane prisustva navijača FK Makabi Tel Aviv na utakmici protiv Aston Vile u novembru 2025. godine. 

Policija je u izveštaju za Birmingemski savet za bezbednost navela "prošlu utakmicu" između Makkabija i Vest Hema kao dokaz za potencijalno nasilje, ali...

Ispostavilo da ta utakmica nikada nije odigrana.

Prosto, AI je "proizveo" nepostojeći događaj, što je Gilford opisao kao "grešku u upotrebi alata". 

Ova bruka je sada dovela i do parlamentarne istrage, u kojoj je Gilford dva puta svedočio, prvobitno kriveći Gugl pretragu, ali kasnije priznajući da je AI krivac, što je izazvalo kritike o pouzdanosti tehnologije u odlukama o javnoj bezbednosti.

Radost fudbalera Aston Vile / FOTO: Profimedia

Kako je to veštačka inteligencija "proizvela nepostojeću utakmicu"?

To znači da je AI alat, umesto da pronađe stvarne podatke, sam "izmislio" informaciju o utakmici koja se nikada nije dogodila, predstavljajući je kao činjenicu u policijskom izveštaju. 
I... upravo je to klasičan primer "halucinacije" AI modela, kada algoritam stvara lažne podatke da bi odgovorio na upit, u ovom slučaju pretragu o prošlim incidentima navijača Makabija. 

Britanska policija je koristila AI za pretragu društvenih mreža i "podataka veštačke inteligencije" o rizicima, ali nije proveravala generisane podatke, što je dovelo do pogrešnog zaključenja da postoji pretnja nasilja; na osnovu toga, zabranili su dolazak izraelskih navijača, a kasnije se izvinili, naglašavajući da je to bila "greška bez namere".

Britanska policija / Foto: Depositphotos

I, šta sad?

Ceo ovaj slučaj je podstakao prilično veliku britansku debatu o etici korišćenja AI u policiji. Postoje sve glasniji pozivi za strože propise, a sami navijači Makabija su se već žalili na diskriminaciju, tražeći kompenzaciju.

Fudbalske organizacije poput UEFA zasad nisu komentarisale ovaj slučaj, ali engleski analitičari upozoravaju da bi slične greške mogle da ugroze poverenje u AI u javnom sektoru. Za sada, policija nije najavila disciplinske mere prema zaposlenima čiji je rad doveo do ovog skandala, ali Evropski sud za ljudska prava mogao bi da se uključi ako žalbe dođu dotle.

