Fudbal

KAKVA REAKCIJA AUTSAJDERA: Najgori trećeligaš Španije saznao da igra s Real Madridom u Kupu (VIDEO)

Новости онлине

09. 12. 2025. u 14:57

Najnovije vesti vezane za FK Real Madrid tiču se španskog Kupa kralja, odnosno obavljenog žreba za šesnastinu finala.

КАКВА РЕАКЦИЈА АУТСАЈДЕРА: Најгори трећелигаш Шпаније сазнао да игра с Реал Мадридом у Купу (ВИДЕО)

screenshot / X / AdriRM33

Rival Reala biće poslednjeplasirani tim treće španske lige, Talavera de la reina, a kada su njegovi igrači videli kako su prošli na žrebu, potpuno su se oduševili.

Video snimak te euforije možete da pogledate u video snimku koji je pred vama:

BONUS VIDEO: Napadnut fudbalski sudija u Beogradu

 

