KAKVA REAKCIJA AUTSAJDERA: Najgori trećeligaš Španije saznao da igra s Real Madridom u Kupu (VIDEO)
Najnovije vesti vezane za FK Real Madrid tiču se španskog Kupa kralja, odnosno obavljenog žreba za šesnastinu finala.
Rival Reala biće poslednjeplasirani tim treće španske lige, Talavera de la reina, a kada su njegovi igrači videli kako su prošli na žrebu, potpuno su se oduševili.
Video snimak te euforije možete da pogledate u video snimku koji je pred vama:
