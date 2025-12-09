KAKVA REAKCIJA AUTSAJDERA: Najgori trećeligaš Španije saznao da igra s Real Madridom u Kupu (VIDEO)

Najnovije vesti vezane za FK Real Madrid tiču se španskog Kupa kralja, odnosno obavljenog žreba za šesnastinu finala.

screenshot / X / AdriRM33

Rival Reala biće poslednjeplasirani tim treće španske lige, Talavera de la reina, a kada su njegovi igrači videli kako su prošli na žrebu, potpuno su se oduševili.

Video snimak te euforije možete da pogledate u video snimku koji je pred vama:

La emoción y locura de los jugadores del Talavera de la Reina al saber que se enfrentarán al Real Madrid 😍👏🏻 pic.twitter.com/EKcA5t1LBg — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) December 9, 2025

