EPSKI SKANDAL: Isplivao snimak, žreb za Svetsko prvenstvo namešten!? (VIDEO)

Svašta su navijači gledali na prekjučerašnjem žrebu za Svetsko prvenstvo u fudbalu, a danas se pojavio jedan snimak koji baca sumnju na regularnost žreba.

FOTO: Tanjug/AP

Odmah nakon događaja krenulo se sa glasinama da je žreb dirigovan, a sada se u centar pažnje našao video Toma Brejdija.

Proces žreba, u kojem su učestvovale istaknute sportske ličnosti kako bi se odredile grupe turnira, na prvi pogled delovao je potpuno transparentno.

Međutim, video snimak pokazuje Brejdija dok uzima kuglicu iz prvog šešira, pogleda je, a potom je odmah vraća u posudu, meša i bira drugu kuglicu.

Odmah su počeli da se nižu komentari na društvenim mrežama, navijači se pitaju da li je moglo biti ikakvih prethodnih instrukcija ili prepoznatljivih znakova na kuglicama.

Postavlja se pitanje da li su svi učesnici postupali u potpunosti nepristrasno. Događaj je tako izazvao talas spekulacija i dodatno povećao interesovanje javnosti za Mundijal 2026.

Iako se radi o prvom šeširu, ovakav epilog mogao bi mnogo da utiče na dešavanja u drugoj fazi, odnosno na to ko bi sa kime igrao u plej-ofu.

