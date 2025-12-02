ŠTA ĆE REĆI "GROBARI"? Ovo su uradile "delije"

"Večiti rivali", Crvena zvezda i Partizan, u centru su pažnje i kad ne igraju.

Za to su se danas pobrinule Zvezdine pristalice.

Naime, "delije" su pozvale sve kojima su beogradski crveno-beli u srcu da dođu na prvenstvenu utakmicu sa Čukaričkim.

I, to ne bi bilo ništa čudno, da poziv ne glasi "Četvrtak - derbi".

A derbijem se dosad smatrao samo okršaj u kome je sa jedne strane Partizan, a sa druge Zvezda...



FK Crvena zvezda: Podrška navijača protiv Vojvodine važna pred duel sa Šturmom

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da je podrška navijača na meču protiv Vojvodine važna pred duel sa Šturmom.



Fudbaleri Crvene zvezde će 7. decembra od 17 časova na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu dočekati Vojvodinu u 18. kolu Superlige Srbije.



"Crvena zvezda se još jednom nalazi u situaciji koja je dobro poznata našim navijačima i koja je u prošlosti donosila odlične rezultate. Dva puta od 2017. godine crveno-beli su igrali protiv Vojvodine neposredno pred važna evropska gostovanja u Ligi Evrope i oba puta Zvezda je ostvarila maksimalan učinak, zabeleživši i domaće i evropske pobede", objavljeno je na zvaničnom sajtu srpskog prvaka.



"Prvi put, u sezoni 2017/18, naš tim je na stadionu 'Rajko Mitić' savladao Vojvodinu rezultatom 2:0. Bila je to utakmica u kojoj je podrška navijača imala izuzetnu važnost, a zvezdaši su dali 'vetar u leđa' crveno-belima pred gostovanje u Kelnu. Taj impuls sa tribina prenet je i na međunarodnu scenu, gde je Zvezda trijumfovala rezultatom 0:1 i načinila veliki korak ka istorijskom evropskom proleću", navode iz Zvezde.







"Slična situacija ponovila se u sezoni 2020/21, kada je Zvezda na gostovanju u Novom Sadu pobedila Vojvodinu 0:2, a zatim istim rezultatom savladala i Gent u Belgiji. Zbog pandemije korona virusa utakmice su igrane bez prisustva publike, što je specifičnost tog perioda, ali je tim i tada pokazao stabilnost, kvalitet i kontinuitet u evropskim izazovima", saopštio je šampion Srbije.



Crvena zvezda će 11. decembra od 18.45 časova u Gracu gostovati Šturmu u meču šestog kola Lige Evrope.



"Pred crveno-belima je sada novi izazov, a veoma bitan duel protiv Vojvodine prethodi važnoj utakmici sa Šturmom na gostujućem terenu u okviru LE. Dosadašnja iskustva ohrabruju, ali istovremeno podsećaju na ključni faktor, podršku sa tribina, koja je bila presudna 2017. godine, kao što će biti i sada", zaključuje se u saopštenju Crvene zvezde.



