SLOVENIJA TRAŽI NOVOG SELEKTORA: Matjaž Kek napustio kormilo "zmajčeka"
MATJAŽ Kek nije više selektor reprezentacije Slovenije, saopštio je danas Fudbalski savez Slovenije (NZS).
Oni su se oglasili i istakli da nije produžen ugovor sa iskusnim stručnjakom.
- Dana 30. novembra istekao je ugovor Keka. Predsednik NZS i Kek su razgovarali i odlučili da prekinu saradnju nakon sedam godina veoma dobre i korektne saradnje, koja je donela i izuzetan uspeh kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. i plasman u osminu finala - navodi se u saopštenju NZS.
Ovaj 64-godišnjak je "zmajčeke" preuzeo 2018. godine. On je bio prethodno selektor Slovenije od 2007. do 2011. godine.
- Ovom prilikom želimo da se iskreno zahvalimo Keku na dostignućima koja će zauvek biti zapisana u istoriji slovenačke reprezentacije. Posebno cenimo način na koji se reprezentacija povezala sa navijačima tokom ovog perioda - navode iz NZS.
U saopštenju se dodaje da će NZS započeti proces izbora novog selektora Slovenije.
Podsetimo, ova reprezentacija nije uspela da se plasira na Svetsko prvenstvo 2026. godine, pošto je osvojila treće mesto u grupi B kvalifikacija za Mundijal.
