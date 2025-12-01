SLOVENIJA TRAŽI NOVOG SELEKTORA: Matjaž Kek napustio kormilo "zmajčeka"

MATJAŽ Kek nije više selektor reprezentacije Slovenije, saopštio je danas Fudbalski savez Slovenije (NZS).

FOTO: Tanjug/AP

Oni su se oglasili i istakli da nije produžen ugovor sa iskusnim stručnjakom.

- Dana 30. novembra istekao je ugovor Keka. Predsednik NZS i Kek su razgovarali i odlučili da prekinu saradnju nakon sedam godina veoma dobre i korektne saradnje, koja je donela i izuzetan uspeh kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. i plasman u osminu finala - navodi se u saopštenju NZS.

Ovaj 64-godišnjak je "zmajčeke" preuzeo 2018. godine. On je bio prethodno selektor Slovenije od 2007. do 2011. godine.

- Ovom prilikom želimo da se iskreno zahvalimo Keku na dostignućima koja će zauvek biti zapisana u istoriji slovenačke reprezentacije. Posebno cenimo način na koji se reprezentacija povezala sa navijačima tokom ovog perioda - navode iz NZS.

U saopštenju se dodaje da će NZS započeti proces izbora novog selektora Slovenije.

Podsetimo, ova reprezentacija nije uspela da se plasira na Svetsko prvenstvo 2026. godine, pošto je osvojila treće mesto u grupi B kvalifikacija za Mundijal.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“