GOTOVO JE! Veljko Paunović selektor Srbije do 2030. godine
Srpski stručnjak Veljko Paunović postigao je načelni dogovor sa predstavnicima Fudbalskog saveza Srbije oko produžetka saradnje.
Kako prenosi "Sportklub", Paunović i FSS su se dogovorili oko glavnih stvari, te je preostalo da se iskristališu samo detalji ugovora.
Ono što je najbitnije jeste da će Paunović obavljati selektorsku funkciju do 2030. godine, odnosno zaključno sa Svetskim prvenstvom koje se održava te godine.
Do potpistivanja ugovora i ozvaničenja ćemo morati da sačekamo još malo, kako je neophodno da prethodno Izvršni odbor FSS da svoje odobrenje.
Kako je ranije preneto, Paunović neće biti samo selektor u užem smislu, nego i glavni odgovorni za sva sportska pitanja. Da je svoju ulogu shvatio ozbiljno pokazao je prethodnog vikenda kada je gledao Superligaške okršaje na Banovom Brdu i u Pančevu.
Paunović je po preuzimanju selektorske funckije vodio naš tim na dva meča u porazo od Engleske na "Vembliju" (2:0) i pobedi nad Letonijom u Leskovcu (2:1).
