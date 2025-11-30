Fudbal

HET-TRIK LUKE JOVIĆA NAKON ŠEST GODINA! Srbin tri puta tresao mrežu u derbiju Panatinaikos - AEK

Filip Milošević

30. 11. 2025. u 22:32

Luka Jović je imao veče za pamćenje u atinskom derbiju pošto je u pobedi Aeka nad Panatinaikosom na gostovanju (3:2) postigao het trik.

ХЕТ-ТРИК ЛУКЕ ЈОВИЋА НАКОН ШЕСТ ГОДИНА! Србин три пута тресао мрежу у дербију Панатинаикос - АЕК

Foto: Profimedia

Srbin je pogodio prvo u 16. minutu, da bi u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena zabeležio i drugi pogodak i otišlo se rezultatom 0:2 na poluvreme.

Nastavak susreta doneo je potpuno drugačiji ton. Iako je Panatinaikos ostao sa igračem manje posle isključenja Tube, domaći su uspeli da se vrate u duel. Najpre je Tete smanjio zaostatak, a zatim je u 90. minutu Filip Đuričić preciznim udarcem doneo izjednačenje – 2:2.

Kada se činilo da će derbi završiti bez pobednika, usledio je novi preokret.

U dubokoj nadoknadi dosuđen je još jedan penal za AEK, a Jović je ponovo pokazao smirenost i realizovao jedanaesterac za konačan trijumf svog tima. Time je prvi put još od 2018. godine upisao het-trik.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI
Politika

0 53

PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI

BIRAČKA mesta u Sečnju, Negotinu i Mionici, gde su danas održani lokalni izbori na kojima će biti birani odbornici skupština ovih lokalnih samouprava, otvorena su jutros u 7.00 sati i zatvorena su u 20 časova.

30. 11. 2025. u 21:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI

PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI