HET-TRIK LUKE JOVIĆA NAKON ŠEST GODINA! Srbin tri puta tresao mrežu u derbiju Panatinaikos - AEK

Luka Jović je imao veče za pamćenje u atinskom derbiju pošto je u pobedi Aeka nad Panatinaikosom na gostovanju (3:2) postigao het trik.

Foto: Profimedia

Srbin je pogodio prvo u 16. minutu, da bi u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena zabeležio i drugi pogodak i otišlo se rezultatom 0:2 na poluvreme.

Nastavak susreta doneo je potpuno drugačiji ton. Iako je Panatinaikos ostao sa igračem manje posle isključenja Tube, domaći su uspeli da se vrate u duel. Najpre je Tete smanjio zaostatak, a zatim je u 90. minutu Filip Đuričić preciznim udarcem doneo izjednačenje – 2:2.

Kada se činilo da će derbi završiti bez pobednika, usledio je novi preokret.



U dubokoj nadoknadi dosuđen je još jedan penal za AEK, a Jović je ponovo pokazao smirenost i realizovao jedanaesterac za konačan trijumf svog tima. Time je prvi put još od 2018. godine upisao het-trik.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“