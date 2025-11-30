HET-TRIK LUKE JOVIĆA NAKON ŠEST GODINA! Srbin tri puta tresao mrežu u derbiju Panatinaikos - AEK
Luka Jović je imao veče za pamćenje u atinskom derbiju pošto je u pobedi Aeka nad Panatinaikosom na gostovanju (3:2) postigao het trik.
Srbin je pogodio prvo u 16. minutu, da bi u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena zabeležio i drugi pogodak i otišlo se rezultatom 0:2 na poluvreme.
Nastavak susreta doneo je potpuno drugačiji ton. Iako je Panatinaikos ostao sa igračem manje posle isključenja Tube, domaći su uspeli da se vrate u duel. Najpre je Tete smanjio zaostatak, a zatim je u 90. minutu Filip Đuričić preciznim udarcem doneo izjednačenje – 2:2.
Kada se činilo da će derbi završiti bez pobednika, usledio je novi preokret.
U dubokoj nadoknadi dosuđen je još jedan penal za AEK, a Jović je ponovo pokazao smirenost i realizovao jedanaesterac za konačan trijumf svog tima. Time je prvi put još od 2018. godine upisao het-trik.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
VELIKA POBEDA SRBIJE U SARAJEVU: "Orlovi" u ludoj završnici savladali BiH
30. 11. 2025. u 22:12 >> 22:17
NEOČEKIVANA ODLUKA: Evroligaški trener preuzeo ekipu iz druge lige
30. 11. 2025. u 21:40
VLAHOVIĆEVA REDOVNA MUŠTERIJA: Srbin redovno trese mreže Sardinijaca kojima se ne piše dobro na "Alijanc stadionu"
JUVENTUS će u nedelju uveče pokušati da iskoristi samopouzdanje stečeno u Evropi i da se vrati pobedama u Seriji A kada na bude dočekao Kalljari koji već dva meseca ne zna za trijumf (18.00).
29. 11. 2025. u 07:30
"DELIJE" OTKRILE: "ON JE KLjUČNI IGRAČ U PROJEKTU GAŠENjA PARTIZANA!" - Željko Obradović gleda i ne veruje šta su navijači Zvezde uradili
Burno je u KK Partizan, a dok "grobari" s nestrpljenjem čekaju najnovije vesti iz crno-belog tabora, jer je dosadašnjei trener ekipe Željko Obradović definitivno dao ostavku i nije prihvatio poziv uprave da ipak nastave saradnju, oglasile su se i "delije", pristalice crveno-belih.
30. 11. 2025. u 15:21
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)