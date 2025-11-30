POTEZ ZA ISTORIJU FUDBALA! Lionel Mesi postavio novi svetski rekord! (VIDEO)

Fudbaleri Intera iz Majamija plasirali su se u finale MLS-a, pošto su danas u Fort Loderdejlu savladali Njujork Siti rezultatom 5:1 u finalu plej-ofa Istočne konferencije. A na tom meču - Lionel Mesi je ušao u istoriju fudbala.

FOTO: Tanjug/AP

Tri gola za Inter postigao je Tadeo Aljende, koji se u strelce upisao u 14, 23. i 89. minutu. Po jedan gol za ekipu iz Majamija dali su Mateo Silveti u 67. i Telasko Segovija u 83. minutu.

Meč u Fort Loderdejlu obeležio je fudbbaler Intera Lionel Mesi, koji je na duelu sa Njujork Sitijem imao jednu asistenciju i to kod gola Silvetija.

Mesi je postao najbolji asistent u istoriji fudbala, pošto je ukupno u karijeri zabeležio 405 asistencija.

Argentinski fudbaler je nadmašio rekord Ferenca Puškaša, koji je u karijeri imao 404 asistencije.

Evo i video snimka tog antologijskog trenutka:

🐐 Leo Messi, tarihin en çok asist yapan oyuncusu oldu.



🥇 Leo Messi — 4️⃣0️⃣5️⃣

🥈 Ferenc Puskas — 4️⃣0️⃣4️⃣

🥉 Pelé — 3️⃣6️⃣9️⃣



pic.twitter.com/uUbHeRHEv6 — L'Europe (@leuropefootball) November 30, 2025

Jedini strelac za Njujork Siti na meču protiv Intera bio je Džastin Hak u 37. minutu.



Strelci za Vankuver bili su Brajan Vajt u 8. i 45+2. i Pablo Eduardo Sisniega Fink (autogol) u 11. minutu. Jedini gol za San Dijego je postigao Irving Lozano u 60. minutu.

Finale MLS-a biće odigrano 6. decembra u Fort Loderdejlu.

