POTEZ ZA ISTORIJU FUDBALA! Lionel Mesi postavio novi svetski rekord! (VIDEO)
Fudbaleri Intera iz Majamija plasirali su se u finale MLS-a, pošto su danas u Fort Loderdejlu savladali Njujork Siti rezultatom 5:1 u finalu plej-ofa Istočne konferencije. A na tom meču - Lionel Mesi je ušao u istoriju fudbala.
Tri gola za Inter postigao je Tadeo Aljende, koji se u strelce upisao u 14, 23. i 89. minutu. Po jedan gol za ekipu iz Majamija dali su Mateo Silveti u 67. i Telasko Segovija u 83. minutu.
Meč u Fort Loderdejlu obeležio je fudbbaler Intera Lionel Mesi, koji je na duelu sa Njujork Sitijem imao jednu asistenciju i to kod gola Silvetija.
Mesi je postao najbolji asistent u istoriji fudbala, pošto je ukupno u karijeri zabeležio 405 asistencija.
Argentinski fudbaler je nadmašio rekord Ferenca Puškaša, koji je u karijeri imao 404 asistencije.
Evo i video snimka tog antologijskog trenutka:
Jedini strelac za Njujork Siti na meču protiv Intera bio je Džastin Hak u 37. minutu.
Strelci za Vankuver bili su Brajan Vajt u 8. i 45+2. i Pablo Eduardo Sisniega Fink (autogol) u 11. minutu. Jedini gol za San Dijego je postigao Irving Lozano u 60. minutu.
Finale MLS-a biće odigrano 6. decembra u Fort Loderdejlu.
Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
UŽAS! Prevrnuo se autobus sa mladim sportistima (VIDEO)
30. 11. 2025. u 12:50
NIKOLA JOKIĆ OVO NIJE ZASLUŽIO! Brutalne uvrede na račun Srbina u Arizoni (VIDEO)
30. 11. 2025. u 09:24
SRAMOTAN UDARAC NA NIKOLU JOKIĆA: Pogledajte šta mu je Buker uradio i to pred sudijama (VIDEO)
30. 11. 2025. u 11:44 >> 11:45
VLAHOVIĆEVA REDOVNA MUŠTERIJA: Srbin redovno trese mreže Sardinijaca kojima se ne piše dobro na "Alijanc stadionu"
JUVENTUS će u nedelju uveče pokušati da iskoristi samopouzdanje stečeno u Evropi i da se vrati pobedama u Seriji A kada na bude dočekao Kalljari koji već dva meseca ne zna za trijumf (18.00).
29. 11. 2025. u 07:30
"DELIJE" OTKRILE: "ON JE KLjUČNI IGRAČ U PROJEKTU GAŠENjA PARTIZANA!" - Željko Obradović gleda i ne veruje šta su navijači Zvezde uradili
Burno je u KK Partizan, a dok "grobari" s nestrpljenjem čekaju najnovije vesti iz crno-belog tabora, jer je dosadašnjei trener ekipe Željko Obradović definitivno dao ostavku i nije prihvatio poziv uprave da ipak nastave saradnju, oglasile su se i "delije", pristalice crveno-belih.
30. 11. 2025. u 15:21
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)