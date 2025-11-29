ZBOGOM "BRACIKA"! Preminuo legenda srpskog i jugoslovenskog novinarstva Milivoje Tomović

NEBESKA redakcija "Sporta" jača je za još jedno veliko ime. Jutros je u Beogradu u 73. godini preminuo Milivoje Tomović ili kako je on nas zvao, a i mi njega "Bracika".

Foto: N. Skenderija

Milivoje Tomović je rođen 16.jula 1953. godine u Foči, po profesiji je bio profesor srpskog jezika i književnosti, a po zanimanju od glave i pete novinarčina za koju nije postojao nerešiv zadatak ili zatvorena vrata.

Godinama je bio dopisnik sarajevskog lista "Oslobođenja" iz Beograda, urednik u listu "Politika Eksres", ali najduži trag je ostavio u Jugoslovenskom (Dnevnom) listu "Sport"iz koga i sa kojim je zajedno otišao u penziju.

Bio je motor ekipe najstarijeg sportskog lista na Balkanu koga su ugasili pre deceniju što je Tomi izuzetno teško palo. Već tada ga je bolest načela, ali on nije posustajao... Uvek nasmejan, raspoložen za šalu, da pomogne mlađima, spusti se na njihov nivo, urednika nikada nije glumio, ali je veći uticaj u svetu sporta imao od svih njih. Nije bilo fudbalera, i ne samo fudbalera nego ni sportiste od Vardara do Triglava koga "Bracika" nije mogao da dobije iste sekunde. Dok su ostalima govorili pozovite kasnije, za Tomovića je bilo sve i odmah. Ćiro Blažević, Ivica Osim, Dejan Savićević, Darko Pančev... samo su neka od imena sa kojima je Milivoje bio veliki prijatelj.

Bio je novinar kada je ta reč mnogo značila i kada su sportisti stajali mirno pred njima, a pred Tomom su i te kako. Izveštavo ja sa Svetskih prvenstava u fudbalu, Olimpijskih igara, držao je i nezvanični rekord među novinarima o pisanju "večitih derbija", ni sam "Bracika" nije mogao da prebroji na koliko ih je bio. Imao je jednu manu, a to je slabo srce. Ipak ono ga ovog 29. novembra 2025. godine nije izdalo, druge bolesti su odnele našeg Tomu. A to veliko, ali slabo srce je znalo da većini fudbalera podigne ocenu sa sa šest, na sedam, sa sedam na osam, petica kod "Bracike" nije bilo.

Takav je u životu bio davao je celog sebe i za svoje saborce, ali za mnogo mlađe novinare koji su sa punim očima dolazile u Sport. Tu je bio Toma, dok su ostali glumili urednike i silu, Milivoje bi tu mlađariju odveo na burek ili ćevape i pričao neke od nezaboravnih priča.

Imao sam čast da budem jedan od tih. I svaki put kada se igra finale Kupa u fudbalu setim se Bracikine priče iz sezone 1988/89. kada je kao dopisnik "Oslobođenja" sedeo na klupi Partizana u finalu "Kupa Maršala Tita" protiv Veleža. I ne samo to proslavljao je svaki pogodak crno-belih, što su mu Mostarci i te kako zamerili, a bilo ih je šest. Svaki drugi novinar bi dobio otkaz, ali ne i Toma, ribanje je palo, ipak je on bio dopisnik iz Bosne i Hercegovine. Međutim, više je bilo onih koji su se pitali kako li je samo došao do klupe... Zamislite da danas novinar sedi pored Veljka Paunovića na klupi reprezentacije Srbije, e pa Toma je mogao sve...

Dobitnik je mnogih priznanja među njima je i jedna od najvećih "Majska nagrada" 2009. godine koju dodeluje Sportski savez Srbije od 1961. godine u oblasti novinarstva. Novinar godine je bio više puta, a dobijao je i nagradu za ekskluzivnost Udruženja od sportskih novinara Srbije. Napisao je i knjigu "Ispovedaonica Milivoja Tomović".

Iza sebe je ostavio suprugu Maju, sina Uroša i kćerku Aleksandru, kao i unuke Teodora i Mateju.

Vreme i mesto sahrane Milivoja Tomovića, odnosno našeg Bracike će biti naknadno objavljeno.