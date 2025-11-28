SRBIJA JE RAZOČARANA! FSS pozvao bivšeg reprezentativca da se vrati među "orlove" - on odbio

NOVI selektor Srbije Veljko Paunović najavio je povratak pojedinih igrača u reprezentaciju.

Braću Milinković Savić bi opet trebali gledati u dresu "orlova", ali ima i onih koji ne žele da se vrate u reprezentaciju. Jedan od njih je Filip Đuričić.

Lider Panatinaikosa odlučio je da se uoči Evropskog prvenstva 2024. godine oprostio od dresa fudbalske reprezentacije Srbije, a svoje mišljenje nije promenio ni nakon dolaska Paunovića na klupu Srbije.

- Za vreme mandata Dragana Stojkovića izjavio sam da je moja epizoda u reprezentaciji završena i da se neću vraćati. Ljudi iz Fudbalskog saveza su me zvali kada je ekipu preuzeo Veljko Paunović. Kontaktirali su me, ali ostao sam pri svom stavu. Smatram da više ne mogu da donesem ono što bih želeo, što ranijih godina nije bio problem. Kada počne naredni ciklus imaću 35 godina. Zaista mislim da sam doneo racionalnu odluku. Smatram da će se napraviti pomak sigurno, jer videli smo kako je to u poslednje vreme funkcionisalo. U početku je postojala neka energija, sve je išlo kako treba, ljudi su verovali. Nisam mogao da verujem da je moguće da se u Srbiji kreira takva atmosfera, ali posle Mundijala u Kataru je počela da pada i videli smo svi kako se završilo - rekao je Đuričić u intervjuu za Meridian sport.

Debitovao je za "orlove" 2012. godine i odigrao je 44 utakmice i postigao je pet golova i bio je deo nacionalnog tima na Svetskom prvenstvu 2018. godine.

- Nisam pričao sa novim selektorom, ali jesam sa ljudima iz Saveza, neposredno pred reprezentativnu pauzu - zaključio je Đuričić.

