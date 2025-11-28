SRBIJA JE RAZOČARANA! FSS pozvao bivšeg reprezentativca da se vrati među "orlove" - on odbio
NOVI selektor Srbije Veljko Paunović najavio je povratak pojedinih igrača u reprezentaciju.
Braću Milinković Savić bi opet trebali gledati u dresu "orlova", ali ima i onih koji ne žele da se vrate u reprezentaciju. Jedan od njih je Filip Đuričić.
Lider Panatinaikosa odlučio je da se uoči Evropskog prvenstva 2024. godine oprostio od dresa fudbalske reprezentacije Srbije, a svoje mišljenje nije promenio ni nakon dolaska Paunovića na klupu Srbije.
- Za vreme mandata Dragana Stojkovića izjavio sam da je moja epizoda u reprezentaciji završena i da se neću vraćati. Ljudi iz Fudbalskog saveza su me zvali kada je ekipu preuzeo Veljko Paunović. Kontaktirali su me, ali ostao sam pri svom stavu. Smatram da više ne mogu da donesem ono što bih želeo, što ranijih godina nije bio problem. Kada počne naredni ciklus imaću 35 godina. Zaista mislim da sam doneo racionalnu odluku. Smatram da će se napraviti pomak sigurno, jer videli smo kako je to u poslednje vreme funkcionisalo. U početku je postojala neka energija, sve je išlo kako treba, ljudi su verovali. Nisam mogao da verujem da je moguće da se u Srbiji kreira takva atmosfera, ali posle Mundijala u Kataru je počela da pada i videli smo svi kako se završilo - rekao je Đuričić u intervjuu za Meridian sport.
Debitovao je za "orlove" 2012. godine i odigrao je 44 utakmice i postigao je pet golova i bio je deo nacionalnog tima na Svetskom prvenstvu 2018. godine.
- Nisam pričao sa novim selektorom, ali jesam sa ljudima iz Saveza, neposredno pred reprezentativnu pauzu - zaključio je Đuričić.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
KAKAV OBRT! Veljko Paunović ubacuje u reprezentaciju momka koji je precrtao Srbiju
21. 11. 2025. u 12:17
SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo ko će igrati sa Srbijom na "Mundijalu" u Rusiji
21. 11. 2025. u 11:04
GOLEADA U NAJAVI: Preporođeni velikan će imati šta da kaže protiv razigranog Lajpciga
BUNDESLIGA se vraća ovog petka, a Borusija Menhengladbah sa ogromnim samopouzdanjem dočekuje Lajpcig na „Borusija-parku“ (20.30) u meču koji obećava žestoku bitku i visok ritam od prvog minuta.
28. 11. 2025. u 07:00 >> 09:28
UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Kadetski košarkaški reprezentativac poginuo - ubio ga obruč posle zakucavanja (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta košarke su tragične.
27. 11. 2025. u 17:00
OLIVERA SMENjENA: Novi urednik na RTS - muž poznate pevačice, dugo je na javnom servisu
NA TOJ poziciji u RTS-u je godinama unazad bila Olivera Kovačević.
26. 11. 2025. u 12:55
Komentari (0)