KAKAV ODGOVOR! Ovo je Nemanja Radonjić uradio nakon što ga je Zvezda odstranila iz takmičarskog tima

Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda prilično su burne.

Nakon što je sa Marakane odjeknula vest da je Nemanja Radonjić odstranjen iz takmičarske ekipe koju predvodi trener Vladan Milojević, nije se dugo čekalo na odgovor reprezentativca Srbije.

On je, naime, na Instagramu ponovio tuđu objavu o tome da "zbog povrede" propušta naredni meč u Evropi i dodao svoj komentar: "Jedina prava istina", ali i "smajli".

Tvrdnja da je povređen direktno je suprotstavljena potvrdi koju su "Novosti" ranije ovog dana dobile u Ljutice Bogdana 1a da je tačna informacija o njegovom odstranjivanju.

Podsetimo, "Mocartsport" je ovako javio o burnim dešavanjima na Marakani:

"Dugo je tinjalo nezadovoljstvo sportskog sektora Crvene zvezde ponašanjem i igrama Nemanje Radonjića u ovoj sezoni, a izgleda da su posle poraza od Javora iz Ivanjice odgovorni sa Marakane odlučili da naprave radikalan potez.

Prema pisanju portala Telegraf srpski šampion odlučio je da suspenduje jednog od najboljih igrača tima, te će Nemanja Radonjić do daljeg trenirati van takmičarskog tima.

Zanimljivo je da vrlo jaka vest stiže sa Marakane nekoliko dana pred duel sa FCSB-om u okviru Liga Evrope, a posle teškog poraza od Javora iz Ivanjice. Brzonogi Nišlija nije igrao na stadionu Kraj Moravice, zbog lakše povrede, ali je očigledno na današnjem treningu napravio novi greh.



Iako je jedan od najboljih igrača ove generacije, Nemanja Radonjić je pre godinu dana bio u sličnoj situaciji. Tada je eliminisan zbog lošeg ponašanja i neprofesionalnog odnosa pred gostovanje Jang Bojsu u Bernu. Međutim, vrlo brzo je dobio novu šansu da se nametne Vladanu Milojeviću.

Imao je korektnu minutažu i tokom proleća, čak i ove takmičarske godine, međutim govor tela je pokazivao da nije zadovoljan minutažom kod Vladana Milojevića. Iskusni stručnjak, sa druge strane, nije bio zadovoljan načinom na koji Nemanja Radonjić trenira.

Ove takmičarske godine potencijalni reprezentativac Srbije je na 17 utakmica postigao tri gola. Bio je junak septembarskog derbija, odigrao je na pristojnom nivou u Portu, ali imao je i neke problematične partije. Posebno u Bragi kada je podbacio ceo tim. Često su o njemu pričali Vladan Milojević i Zvezdan Terzić, slali mu jasne signale da mora bolje da trenira i da se ponaša, i da je po potencijalu igrač za Real Madrid ili Mančester siti. Nije vredelo", piše pomenuti portal.

