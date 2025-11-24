Fudbal

CELA SRBIJA U ŠOKU! Ludilo kakvo srpski fudbal ne pamti

Новости онлине

24. 11. 2025. u 09:58

KAKVA iznenađenja!

ЦЕЛА СРБИЈА У ШОКУ! Лудило какво српски фудбал не памти

FOTO: M. Vukadinović

Ono što je za Superligu Srbije praktično bilo nezamislivo, dogodilo se prethodnog vikenda - poraze su doživeli i jedan i drugi večiti rival, ali i Vojvodina, koja ih u stopu prati. Prvo su Novosađani u petak poraženi od surduličkog Radnika sa 3:1, a potom je Partizan u subotu izgubio pred svojim navijačima od pančevačkog Železničara - takođe 3:1.

Da drama na vrhu bude upotpunjena pobrinuli su se fudbaleri Javora, koji su u Ivanjici na zatvaranju 16. runde Superlige srušili aktuelnog šampiona i i dalje glavnog favorita za titulu Crvenu zvezdu. Četa Radovana Ćurčića slavila je sa 1:0 i tako produbila krizu na "Marakani".

Situacija na tabeli nakon navršenog 16. kola je sledeća. Lider je Partizan sa 37 bodova, dva više od drugoplasirane Crvene zvezde, koja doduše ima i utakmicu manje. Kako igraju crveno-beli u poslednje vreme, pitanje je da li su kadri da u tom zaostalom meču, protiv Čukaričkog, zabeleže pobedu i preskoče Partizan na tabeli. Treća je Vojvodina sa 30 bodova, a reklo bi se da su Novosađani i u Surdulici protiv Radnika, ali i u nekim ranijim utakmicama, propustili priliku da se dodatno približe beogradskim večitim rivalima i tako ozbiljnije zakuvaju borbu za titulu barem jesenjeg prvaka.

Plasman obezedio Sofascore

Što se tiče rasporeda do kraja jesenjeg dela sezone, reklo bi se da najpovoljniji ima Partizan. Mada, sudeći po igri i primljenim golovima u poslednje vreme, veliko je pitanje u kojoj meri je tim Nenada Stojakovića favorit u većini duela. Narednog vikenda u Humsku stiže Javor, koji igra sjajno u poslednje vreme, a potom crno-beli gostuju u Kragujevcu protiv Radničkog. Pretposlednji meč u kalendarskoj godini možda je i najlakši za Partizan, pošto u Humsku stiže Napredak, da bi poslednji duel bilo gostovanje IMT-u.

Crvena zvezda, već smo pisali, imaće najteži raspored, uz dodatak da će odigrati i dve utakmice u Ligi Evrope. Može se reći da će od predstojećih duela zavisiti ne samo čitava sezona crveno-belih, već i sudbina trenera Vladana Milojevića. Crvena zvezda narednog vikenda gostuje OFK Beogradu, potom čeka Čukarički i Vojvodinu, gostuje TSC-u i dočekuje Mladost.

Sa druge strane, fudbaleri Vojvodine čekaju Spartak, gostuju Crvenoj zvezdi, dočekuju OFK Beograd i gostuju Javoru. Kako izgleda tabela Superlige Srbije, možete pogledati ispod.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MENJA SE KARTA EVROPE: Teritorija veća od Srbije i Crne Gore pripašće Rusiji?
Svet

0 0

MENjA SE KARTA EVROPE: Teritorija veća od Srbije i Crne Gore pripašće Rusiji?

UKOLIKO Ukrajina pristane na mirovni plan Donalda Trampa, koji je uznemirio ne samo Kijev, već i Evropu, Stari kontinent ostaće bez teritorije veće od Srbije i Crne Gore zajedno. Istovremeno, Evropa sa zabrinutošću gleda na aktuelne pregovore i mirovni predlog Vašingtona, jer je iznedrio velike strahove EU: ostaće da se bori sama bez Amerike, a u budućnosti nije isključen novi napad Rusije.

24. 11. 2025. u 09:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZATEČENA: Uhapšeni Roman Repulov i Aleksandar Peretjagin

RUSIJA JE ZATEČENA: Uhapšeni Roman Repulov i Aleksandar Peretjagin