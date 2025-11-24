CELA SRBIJA U ŠOKU! Ludilo kakvo srpski fudbal ne pamti

KAKVA iznenađenja!

Ono što je za Superligu Srbije praktično bilo nezamislivo, dogodilo se prethodnog vikenda - poraze su doživeli i jedan i drugi večiti rival, ali i Vojvodina, koja ih u stopu prati. Prvo su Novosađani u petak poraženi od surduličkog Radnika sa 3:1, a potom je Partizan u subotu izgubio pred svojim navijačima od pančevačkog Železničara - takođe 3:1.

Da drama na vrhu bude upotpunjena pobrinuli su se fudbaleri Javora, koji su u Ivanjici na zatvaranju 16. runde Superlige srušili aktuelnog šampiona i i dalje glavnog favorita za titulu Crvenu zvezdu. Četa Radovana Ćurčića slavila je sa 1:0 i tako produbila krizu na "Marakani".

Situacija na tabeli nakon navršenog 16. kola je sledeća. Lider je Partizan sa 37 bodova, dva više od drugoplasirane Crvene zvezde, koja doduše ima i utakmicu manje. Kako igraju crveno-beli u poslednje vreme, pitanje je da li su kadri da u tom zaostalom meču, protiv Čukaričkog, zabeleže pobedu i preskoče Partizan na tabeli. Treća je Vojvodina sa 30 bodova, a reklo bi se da su Novosađani i u Surdulici protiv Radnika, ali i u nekim ranijim utakmicama, propustili priliku da se dodatno približe beogradskim večitim rivalima i tako ozbiljnije zakuvaju borbu za titulu barem jesenjeg prvaka.

Što se tiče rasporeda do kraja jesenjeg dela sezone, reklo bi se da najpovoljniji ima Partizan. Mada, sudeći po igri i primljenim golovima u poslednje vreme, veliko je pitanje u kojoj meri je tim Nenada Stojakovića favorit u većini duela. Narednog vikenda u Humsku stiže Javor, koji igra sjajno u poslednje vreme, a potom crno-beli gostuju u Kragujevcu protiv Radničkog. Pretposlednji meč u kalendarskoj godini možda je i najlakši za Partizan, pošto u Humsku stiže Napredak, da bi poslednji duel bilo gostovanje IMT-u.

Crvena zvezda, već smo pisali, imaće najteži raspored, uz dodatak da će odigrati i dve utakmice u Ligi Evrope. Može se reći da će od predstojećih duela zavisiti ne samo čitava sezona crveno-belih, već i sudbina trenera Vladana Milojevića. Crvena zvezda narednog vikenda gostuje OFK Beogradu, potom čeka Čukarički i Vojvodinu, gostuje TSC-u i dočekuje Mladost.

Sa druge strane, fudbaleri Vojvodine čekaju Spartak, gostuju Crvenoj zvezdi, dočekuju OFK Beograd i gostuju Javoru. Kako izgleda tabela Superlige Srbije, možete pogledati ispod.

