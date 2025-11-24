SUDAR UZDRMANIH: Zvezda pred Steauu šokirana, a Steaua...
U ČETVRTAK će u Beogradu u 4. kolu Lige Evrope snage odmeriti Crvena zvezda i FCSB, jedine dve ekipe iz ovog dela Evrope koji su bili šampioni Starog kontinenta.
Ipak, ovi timovi ne dočekuju u dobrom raspoloženju ovaj susret, pošto nisu uspeli da zabeleže pobede u svojim prvenstvima.
FCSB je na domaćem terenu remizirala sa Petrolulom (1:1). Nije mu pomoglo da trijumfuje ni to što je od 11. minuta poveo preko Aleksanrua Stojana. Gosti su do boda stigli pogokom Robera Salčeanua u 47. minutu.
Crvena zvezda je šokirala navijače. Crveno-beli su izgubili u Ivanjici od Javora (1:0) i propustili su priliku da se vrate na prvo mesto Superlige Srbije.
Kad je Liga Evrope u pitanju ekipa iz Beograda je na 26. mesto sa četiri boda, dok tim iz Bukurešta zauzima 31. poziciju sa tri.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
CRVENA ZVEZDA ODSTRANILA NEMANjU RADONjIĆA IZ TAKMIČARSKOG TIMA! Vri na "Marakani"!
24. 11. 2025. u 16:46
"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE! Evo šta je Crvena zvezda uradila pred burne dane u Evropi
24. 11. 2025. u 16:25
NEZADOVOLjAN NA MARAKANI! Stranac hitno želi da napusti Crvenu zvezdu
24. 11. 2025. u 14:43
RAZIGRANI JUNAJTED MOŽE DO MESTA KOJE VODI U LIGU ŠAMPIONA: "Karamelama" se ne piše dobro na "Teatru snova"
MANČČESTER junajted i Everton zatvaraju 12. kolo Premijer lige u meču u kojem Ruben Amorim traži nastavak uzleta „crvenih đavola“, dok Dejvid Mojes i njegove "karamele" jure retku pobedu na „Old Trafordu“ (21.00).
24. 11. 2025. u 13:54
CRVENA ZVEZDA ODSTRANILA NEMANjU RADONjIĆA IZ TAKMIČARSKOG TIMA! Vri na "Marakani"!
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda prilično su šokantne.
24. 11. 2025. u 16:46
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)