SUDAR UZDRMANIH: Zvezda pred Steauu šokirana, a Steaua...

Časlav Vuković

24. 11. 2025. u 17:04

U ČETVRTAK će u Beogradu u 4. kolu Lige Evrope snage odmeriti Crvena zvezda i FCSB, jedine dve ekipe iz ovog dela Evrope koji su bili šampioni Starog kontinenta.

СУДАР УЗДРМАНИХ: Звезда пред Стеауу шокирана, а Стеауа...

FOTO: FK Crvena zvezda

Ipak, ovi timovi ne dočekuju u dobrom raspoloženju ovaj susret, pošto nisu uspeli da zabeleže pobede u svojim prvenstvima.

FCSB je na domaćem terenu remizirala sa Petrolulom (1:1). Nije mu pomoglo da trijumfuje ni to što je od 11. minuta poveo preko Aleksanrua Stojana. Gosti su do boda stigli pogokom Robera Salčeanua u 47. minutu.

Crvena zvezda je šokirala navijače. Crveno-beli su izgubili u Ivanjici od Javora (1:0) i propustili su priliku da se vrate na prvo mesto Superlige Srbije.

Kad je Liga Evrope u pitanju ekipa iz Beograda je na 26. mesto sa četiri boda, dok tim iz Bukurešta zauzima 31. poziciju sa tri.

