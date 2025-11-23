CRVENA zvezda pred novu evropsku utakmicu ima obavezu u Superligi Srbije. Crveno-beli gostuju Javoru u Ivanjici u 16. kolu. Ovaj meč možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

Javor - Crvena zvezda (početak, 16)

Sastavi timova:

JAVOR (4-2-3-1): Vasiljević - Ilić, Vilotić, Skoko, Radonjić - Sabo, Dukure - Đokić, Petrović, Saliman - Tanko.

CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Mateus - Seol, Veljković, Učena, Avdić - Elšnik, Hendel - Katai, Kostov, Ivanić - Duarte.

Uoči meča:

Aktuelni šampion je bio u seriji od tri utakmice bez pobede u prvenstvu. To je prekinuo trijumfom nad Spartakom (3:2), a sad će pokušati to da nastavi.

Ovo je za izabranike Vladana Milojevića uvertira za duel sa FCSB koji je na program u četvrtak od 21 sat.

Ipak, za Zvezdu je ovo jako važan meč, jer se pobedom vraća na prvu poziciju Superlige Srbije, tako da ima priliku da iskoristi kiks Partizana koji je izgubio od Železničara (1:3).

U prvom meču ovih rivala crveno-beli su u ubedljivo slavili sa 4:0. Na tom susretu dva puta je strelac bio Mirko Ivanić, pogađali su još Rade Krunić i Bruno Duarte.

Zvezda trenutno ima 35 bodova, dva manje od Partizana, ali i dve utakmice manje. Javor ja na poziciji 12. sa 17.

