PA, OVO JE HIT: Razbili Partizan u Humskoj, a potom zapevali čuveni narodnjak (VIDEO)

FUDBALERI Partizana neočekivano su ubedljivo poraženi na svom terenu od Železničara iz Pančeva 1:3, a gosti su nakon meča znali da proslave trijumf.

FOTO: Železničar Pančevo

Nemanja Trifunović je u 10. minutu Partizanu doneo prednost i tada ništa nije naglašavalo da bi crno-beli predvođeni novim trenerom Nenadom Stojakovićem mogli da izgube, ali...

U 19. minutu Silvester Džasper poravnao je rezultat, a u 33. Kvaku Karikari doneo je gostima preokret. Potom u 66. Dario Gržić postavio je konačnih 3:1.

Usledilo je potom slavlje u svlačionici gostiju uz čuveni hit Nade Topčagić "Jutro je", posebno su fudbaleri Železničara uživali u refrenu: "Kad te nema, bolje da se nisam ni probudila

Nema mesta na jastuku koje nisam ljubila Željo moja, željo moja, željo moja"

Pogledajte kako je to izgledalo:

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“