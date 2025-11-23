Fudbal

PA, OVO JE HIT: Razbili Partizan u Humskoj, a potom zapevali čuveni narodnjak (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

23. 11. 2025. u 08:50

FUDBALERI Partizana neočekivano su ubedljivo poraženi na svom terenu od Železničara iz Pančeva 1:3, a gosti su nakon meča znali da proslave trijumf.

ПА, ОВО ЈЕ ХИТ: Разбили Партизан у Хумској, а потом запевали чувени народњак (ВИДЕО)

FOTO: Železničar Pančevo

Nemanja Trifunović je u 10. minutu Partizanu doneo prednost i tada ništa nije naglašavalo da bi crno-beli predvođeni novim trenerom Nenadom Stojakovićem mogli da izgube, ali... 

U 19. minutu Silvester Džasper poravnao je rezultat, a u 33. Kvaku Karikari doneo je gostima preokret. Potom u 66. Dario Gržić postavio je konačnih 3:1. 

Usledilo je potom slavlje u svlačionici gostiju uz čuveni hit Nade Topčagić "Jutro je", posebno su fudbaleri Železničara uživali u refrenu: "Kad te nema, bolje da se nisam ni probudila
Nema mesta na jastuku koje nisam ljubila Željo moja, željo moja, željo moja"

Pogledajte kako je to izgledalo: 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OPOMENA ZA ŠTUTGART: Rukometašice ne smeju na SP u Holandiji i Nemačkoj da prokackaju prednost od šest golova razlike kao protiv Španije
Ostali sportovi

0 0

OPOMENA ZA ŠTUTGART: Rukometašice ne smeju na SP u Holandiji i Nemačkoj da prokackaju prednost od šest golova razlike kao protiv Španije

AKO žele da naprave dobar rezultat na Svetskom prvenstvu od 26.novembra do 14.decembra u Holandiji i Nemačkoj naše rukometašice moraju da igraju svom snagom svih 60 minuta. U suprotnom neće im biti dovoljno ni šest golova razlike kao prekjuče protiv Španije na turniru „Četiri nacije“ u Bergenu – 27:29. Naše dame danas (16,45) protiv Norveške završavaju učešće na jakom turniru i sele se u Štutgart, gde u sredu u prvom kolu grupe C protiv Urugvaja startuju na šampionatu planete.

23. 11. 2025. u 08:56

Politika
Tenis
Fudbal
TAMNA JE NOĆ: Ukrajina u čudu gledala šta se dogodilo na fudbalskoj utakmici (VIDEO)

TAMNA JE NOĆ: Ukrajina u čudu gledala šta se dogodilo na fudbalskoj utakmici (VIDEO)