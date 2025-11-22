VRATIO SE POL POGBA: Francuz na terenu posle 811 dana!
PROŠLO je 811 dana od kako je Pol Pogba poslednji put bio na fudbalskom terenu. Francuz se konačno vratio i upisao je prvi nastup za Monako.
Neće povratak pamtiti po dobrom, pošto su Kneževi ubedljivo izbuili kao gosti od Rena sa 4:1 u 13. kolu Lige 1.
Bivšem reprezentativcu Francuske je ovo bila prva utakmica koju je odigrao još od 3. septembra 2023. godine. Nije krio sreću što ponovo igra fudbal.
- Veoma sam srećan što sam se vratio fudbalu. To je ono što najviše volim na svetu. Fudbal za mene nije završen - rekao je Pogba.
Pogbi je kažnjen onog trenutka kad je otkriveno da je koristio zabranjenu supstancu koja povećava nivo testosterona.
Italijanska antidoping agencija izrekla mu je u februaru 2024. četvorogodišnju zabranu igranja, ali je Kazacioni sud za sportsku arbitražu (CAS) kasnije smanjio kaznu na 18 meseci, čime mu je povratak omogućen od marta 2025. godine.
To se desilo ove subote. Ovaj 32-godišnji vezista je u igru ušao u 85. minutu umesto Mamadua Kulibalija i verovatno će kako vreme bude prolazilo dobijati sve više prostora.
Monako je u Ligi 1 na osmom mestu na tabeli sa 20 bodova, Ren zauzima petu poziciju sa 21.
