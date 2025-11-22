KATASTROFA LIVERPULA: Notingem Forest razbio i ponizio šampiona Premijer lige
KATASTROFU je doživo Liverpul u Premijer ligi. Crveni su na "Enfildu" poraženi od Notingem Foresta sa 3:0 i jasno je da nešto ozbiljno ne štima u redovima šampiona Engleske.
"Šumari" su deklasirali tim Arnea Slota. Sve je počelo u 33. minutu kad je za vođstvo pogodio Muriljo. Samo sreća je spasila domaće da na odmor ne odu sa dva gola zaostatka, pošto je zbog igranja rukom poništen pogodak Igora Žesusa.
Ipak, drugo poluvreme je idealno počelo za tim Šona Dajša. Nikolo Savona je po samom povratku na ekipa na teren, tačnije u 46. minutu povisio na 2:0.
Do kraja utakmice gosti su uspeli da postignu i treći pogodak. Morgan Gibs-Vajt se u 78. minutu upisao u strelce i tako stavio tačku na pobedu Notingem Foresta, a blamažu Liverpula.
Crveni su tek 11. na tabeli Premijer lige sa 18 bodova, "šumari" zauzimaju 16. poziciju sa 12 bodova.
