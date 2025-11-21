FIFA JE ODLUČILA: Poznato gde se igraju utakmice Interkontinentalnog plej-ofa za Svetsko prvenstvo
UTAKMICE Interkontinentalnog plej-ofa za plasman na Svetsko prvenstvo igraće se u Meksiku od 26. do 31. marta sledeće godine, saopštila je danas Svetska fudbalska federacija (FIFA).
Kako se navodi, domaćini dva turnira sa kog će se pobednici plasirati na Mundijal 2026 biće Gvadalahara i Monterej.
U Gvadalahari će se u polufinalu sastati Nova Kaledonija i Jamajka, a u finalu će pobednik tog meča igrati protiv Demokratske Republike Kongo za plasman na Svetsko prvenstvo.
Monterej će biti domaćin turnira na kom će u polufinalu igrati Bolivija i Surinam, dok će ih u finalu čekati Irak.
Interkontinentalni plej-of daće dva učesnika Mundijala, dok će preostala četiri slobodna mesta popuniti četiri evropske selekcije. Plasman na planetarnu smotru su već osigurale 42 reprezentacije.
Svetsko prvenstvo, prvo sa 48 nacionalnih timova, igraće se od 11. juna do 19. jula sledeće godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
SUSPENZIJA PO HITNOM POSTUPKU: Stefanos Cicipas kažnjen sa godinu dana
20. 11. 2025. u 14:41
KAKAV OBRT! Veljko Paunović ubacuje u reprezentaciju momka koji je precrtao Srbiju
21. 11. 2025. u 12:17
"DA ME TO VIŠE NISTE PITALI"! Nikola Jokić zagrmeo da ceo svet čuje
20. 11. 2025. u 08:15
CRNO-BELI ŽELE TRIJUMF PRED SVOJIM NAVIJAČIMA: Fener ima niz od šest pobeda
PARTIZAN će u dvanaestom kolu Evrolige ugostiti Fenerbahče.
21. 11. 2025. u 09:18
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
U MALOM mestu kraj Benkovca u Hrvatskoj župljane je najpre šokiralo privođenje župnika, a onda i nepravomoćna presuda za više kaznenih dela iz domene dečje pornografije i seksualnog iskorišćavanja maloletnika.
21. 11. 2025. u 13:24
Komentari (0)