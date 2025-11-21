FIFA JE ODLUČILA: Poznato gde se igraju utakmice Interkontinentalnog plej-ofa za Svetsko prvenstvo

UTAKMICE Interkontinentalnog plej-ofa za plasman na Svetsko prvenstvo igraće se u Meksiku od 26. do 31. marta sledeće godine, saopštila je danas Svetska fudbalska federacija (FIFA).

FOTO: AP/Tanjug

Kako se navodi, domaćini dva turnira sa kog će se pobednici plasirati na Mundijal 2026 biće Gvadalahara i Monterej.

U Gvadalahari će se u polufinalu sastati Nova Kaledonija i Jamajka, a u finalu će pobednik tog meča igrati protiv Demokratske Republike Kongo za plasman na Svetsko prvenstvo.

Monterej će biti domaćin turnira na kom će u polufinalu igrati Bolivija i Surinam, dok će ih u finalu čekati Irak.

Interkontinentalni plej-of daće dva učesnika Mundijala, dok će preostala četiri slobodna mesta popuniti četiri evropske selekcije. Plasman na planetarnu smotru su već osigurale 42 reprezentacije.

Svetsko prvenstvo, prvo sa 48 nacionalnih timova, igraće se od 11. juna do 19. jula sledeće godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

