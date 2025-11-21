Fudbal

PA DA LI JE MOGUĆE?! Kol Palmer doživeo bizarnu povredu

Filip Milošević

21. 11. 2025. u 16:56

Fudbaler Čelsija, Kol Palmer, doživeo je novu povredu i to kakvu.

ПА ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋЕ?! Кол Палмер доживео бизарну повреду

Foto: Profimedia

On se povredio u sopstvenoj kući, na neverovatan način. 

- Nažalost, imao je nesrećan slučaj u kući, udario nožni prst i došlo je do preloma. Bio je pred povratkom od povrede prepone, ali sada ima ovaj manji problem - rekao je Mareska na konferenciji za medije i potvrdio da će pauzirati najmanje još tri utakmice.

On će zbog ove povrede propustiti još tri meča u Premijer ligi.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINJA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)

RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)