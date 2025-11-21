PA DA LI JE MOGUĆE?! Kol Palmer doživeo bizarnu povredu
Fudbaler Čelsija, Kol Palmer, doživeo je novu povredu i to kakvu.
On se povredio u sopstvenoj kući, na neverovatan način.
- Nažalost, imao je nesrećan slučaj u kući, udario nožni prst i došlo je do preloma. Bio je pred povratkom od povrede prepone, ali sada ima ovaj manji problem - rekao je Mareska na konferenciji za medije i potvrdio da će pauzirati najmanje još tri utakmice.
On će zbog ove povrede propustiti još tri meča u Premijer ligi.
